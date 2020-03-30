Врач: Распространение коронавируса пойдет на спад уже в апреле

Спад пандемии коронавируса может наступить уже через месяц, так как вирус становится менее агрессивным. Такой вывод сделал заведующий отделом науки 67-й московской больницы Владимир Шумилов.

"По нашим наблюдениям, вирус становится менее агрессивным, чем в самом начале. Я считаю, прогноз весьма благоприятный, - рассказал РИА Новости Шумилов. - Мое личное мнение, что в течение месяца произойдет спад распространения инфекции".

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано 270 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции в 26 регионах. Всего в нашей стране выявлены 1534 инфицированных COVID-19. Выздоровели 64 человека.