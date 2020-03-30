Ученые рассказали о скорости мутации коронавируса

Американские ученые проанализировали восемь штаммов коронавируса. "SARS-CoV-2 мутирует в восемь-десять раз медленнее вирусов гриппа", -рассказал профессор Калифорнийского университета Чарльз Чиу.

На основе полученных данных был сделан вывод, что симптомы и тяжесть заболевания COVID-19 определяются не штаммом коронавируса, а способностью организма противостоять ему. Медики в очередной раз советуют укреплять иммунитет.

По мнению ученых, "мягкой версии" коронавируса, скорее всего, не существует. Есть и хорошая новость: медленные темпы мутации SARS-CoV-2 позволяют надеяться на скорейшую победу человека в этом противостоянии. Разрабатываемая сейчас вакцина поможет защититься от вируса, пишет РИА Новости.