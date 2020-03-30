Бастрыкин взял под контроль расследование убийства семьи в Якутске

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве в Якутске четырех человек, в том числе двоих детей.

"Также он указал на необходимость изучения всех версий случившегося, в том числе озвученных в СМИ", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Уголовное дело в связи с убийством двух женщин и двух детей в Якутске было возбуждено в минувшее воскресенье. Подозреваемого, ранее судимого местного жителя 1991 года рождения нашли сразу после того, как в одном из частных домов были обнаружены четыре тела. При задержании, когда сотрудники полиции окружили его дом, мужчина выпрыгнул в окно и ранил ножом полицейского, однако скрыться ему не удалось.

Официальные версии убийства пока не озвучиваются. По неофициальной, таким образом торговец наркотиками выместил злобу на семье своего подельника, задержанного ранее полицией и давшего признательные показания. При этом в местных СМИ отмечается, что в момент совершения преступления убийца находился в состоянии наркотического опьянения.