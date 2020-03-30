Новости

В Китае выздоровели 93 процента заразившихся коронавирусом 05:38
Саперы РФ завершили разминирование территории Лаоса 05:38
Премьер-министру Израиля придется уйти на карантин 05:21
В Хабаровском крае площадь лесных пожаров выросла до 1500 гектаров 04:51
Бастрыкин взял под контроль расследование убийства семьи в Якутске 04:50
В центре Нью-Йорка за два дня будет развернут мобильный госпиталь 04:30
Пушков предрек Вашингтону поражение в Ираке 04:11
На Камчатке мальчик спрыгнул с дерева и погиб 04:06
В Хабаровском крае число зараженных COVID-19 увеличилось до семи 03:57
Минздрав Кипра призвал граждан к ответственной самоизоляции 03:51
Цена нефти марки WTI впервые с 2002 года опускалась ниже 20 долларов 03:30
Ученые рассказали о скорости мутации коронавируса 03:25
Трамп спрогнозировал пик смертности от COVID-19 в США 02:51
Посольство РФ запросило у США данные о здоровье находящихся в тюрьмах россиян 02:22
Посольство РФ: Россияне массово возвращаются из Египта 02:10
В США от COVID-19 умрут двести тысяч человек 02:07
Принц Гарри не будет просить США о финансировании охраны его семьи 01:31
КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки 00:56
The Times: Еврокубковый сезон завершится в августе 00:38
В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя 00:15
Правительство уточнило список товаров первой необходимости 29.03.2020
Главный тренер "Локомотива" заболел коронавирусом 29.03.2020
Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу 29.03.2020
Власти Москвы введут наказание для нарушителей режима изоляции 29.03.2020
Кремль поддержал введение в Москве новых ограничений из-за коронавируса 29.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
30.03.2020 04:50
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Бастрыкин взял под контроль расследование убийства семьи в Якутске

Текст: Владимир Таюрский

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования дела об убийстве в Якутске четырех человек, в том числе двоих детей.

"Также он указал на необходимость изучения всех версий случившегося, в том числе озвученных в СМИ", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Фото: Владимир Аносов/РГ
Бастрыкин взял под контроль дело пластического хирурга из Краснодара

Уголовное дело в связи с убийством двух женщин и двух детей в Якутске было возбуждено в минувшее воскресенье. Подозреваемого, ранее судимого местного жителя 1991 года рождения нашли сразу после того, как в одном из частных домов были обнаружены четыре тела. При задержании, когда сотрудники полиции окружили его дом, мужчина выпрыгнул в окно и ранил ножом полицейского, однако скрыться ему не удалось.

Официальные версии убийства пока не озвучиваются. По неофициальной, таким образом торговец наркотиками выместил злобу на семье своего подельника, задержанного ранее полицией и давшего признательные показания. При этом в местных СМИ отмечается, что в момент совершения преступления убийца находился в состоянии наркотического опьянения.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия Якутск

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Медведев призвал россиян не покидать дома без крайней необходимости
Ученые рассказали о скорости мутации коронавируса
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом
Андрей Липов назначен руководителем Роскомнадзора
Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
ФСБ задержала группу хакеров, продававших краденые кредитки
Как делить имущество при разводе