В Бурятии заболевший COVID-19 предприниматель раздаст 120 тысяч масок

Предприниматель из Бурятии бесплатно раздаст местным жителям одноразовые маски. Он и его жена официально считаются первыми заболевшими коронавирусной инфекцией на территории республики и сейчас проходят лечение в Республиканской инфекционной больнице.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, мужчина закупил 120 тысяч индивидуальных защитных изделий. Их отгрузят из Москвы и самолетом доставят в Улан-Удэ до конца следующей недели.

Маски поступят минсоцзащиты республики, сотрудники которого распределят их по многодетным семьям и другим социально незащищенным слоям населения.

Напомним, на утро понедельника в Бурятии официально подтверждено 13 случаев заболевания COVID-19. В мире количество инфицированных превысило 638 тысяч человек, почти 30 тысяч из них скончались.