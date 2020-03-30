В Якутске подозреваемый в убийстве семьи признал вину

28-летний житель Якутска на допросе признал вину в убийстве четырех человек, в том числе двух детей, а также в посягательстве на жизнь сотрудника полиции.

В пресс-службе Следственного комитета РФ в понедельник сообщили об обстоятельствах этого зверского преступления. Ранним утром 29 марта года мужчина в состоянии алкогольного опьянения, вооружившись ножом, пришел в частный дом своего знакомого. Там он причинил множественные ножевые ранения двум женщинам в возрасте 31 года и 66 лет и двум мальчикам пяти и восьми лет. От полученных травм потерпевшие скончались на месте.

"Подозреваемый допрошен об обстоятельствах совершенных преступлений. Свою вину в совершенных деяниях он признал. В настоящее время он помещен в изолятор временного содержания, следователем готовятся необходимые материалы для направления в суд ходатайства об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу", - отмечено в сообщении СК.

Расправившись с семьей, убийца скрылся. Его личность установили быстро. При задержании он выпрыгнул из окна своего дома и попытался убежать. Настигшего его сотрудника полиции ударил ножом, тем не менее, был схвачен.

Пострадавшему оказана медицинская помощь, угрозы его жизни нет. В отношении подозреваемого возбуждено и расследуется уголовное дело по статьям УК РФ, предусматривающим ответственность за убийство четырех лиц, в том числе малолетних, заведомо для виновного находившихся в беспомощном состоянии, а также за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.