Во Владивостоке из-под карантина сбежала приехавшая из Израиля пара

Во Владивостоке, как и в других российских городах, есть случаи безответственного отношения к нахождению на двухнедельном карантине, который должны пройти вернувшиеся из-за границы. Так, из больницы рыбаков сбежала пара, приехавшая из Израиля, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на слова губернатора края Олега Кожемяко.

"Они, правда, без подтвержденного диагноза "коронавирусная инфекция", просто с признаками заболевания. Но этого достаточно, чтобы люди находились на карантине, так как прибыли из-за рубежа, в данном случае из Израиля. Их данные переданы в правоохранительные органы", - сказал глава региона, подчеркнув, нарушители могут быть оштрафованы на 100 тысяч рублей за создание угрозы общественной безопасности.

Сейчас, напомнил Олег Кожемяко, Госдума и Правительство России готовят поправки об увеличении штрафов за нарушение карантинного режима до миллиона рублей.

В Приморье по-прежнему всего два подтвержденных случая заболевания коронавирусной инфекцией, оба заводные - один человек приехал из Мексики, второй вернулся из круиза по Европе. На карантине находятся 40 человек, более трех тысяч - под наблюдением врачей.