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30.03.2020 20:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Генпрокуратура нашла новые фейки о коронавирусе в соцсетях

Текст: Иван Егоров
Генпрокуратура продолжает мониторить интернет на предмет размещения новых фейков о пандемии коронавируса.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе надзорного ведомства, в частности, в соцсети "ВКонтакте" была выявлена публикация, в которой говорилось о 60 подтвержденных случаях заражения коронавирусом в Пензе, а также о свободном перемещении по городу больных жителей. Как отметили в Генпрокуратуре, этим материал спровоцировал широкое обсуждение, при этом граждане в основном высказывали негодование тем, что власти скрывают от них столь важную информацию и "дезинформируют" общественность о реальном положении вещей с распространением вируса в регионе. Вместе с тем, как заявили в надзорном ведомстве, согласно информации минздрава области, на территории Пензенской области зарегистрировано всего двое человек, у которых имеется подозрение на коронавирус.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
СК начал поиск автора фейкового ролика о запретах в связи с коронавирусом

Кроме того, прокуроры обнаружили на сайте видеосервиса YouTube ролик под названием "Срочно! В Москву стянули войска! Карантин или госпереворот!". В этом ролике показан проезд колонны автобусов с военнослужащими войск Росгвардии, которые автор комментирует как силовой сценарий подавления очагов коронавируса со стороны властей. Между тем, согласно информации правительства Москвы, эти автоколоны перевозили сотрудников Росгвардии на парадную площадку в Алабино для тренировок в рамках подготовки к Параду, посвященному 75-й годовщине Победы.

Так же на YouTube был размещен еще один видеоролик под названием "Колонны военной техники и военных двигаются к Москве. Силовикам отдадут все права к применению оружия". Автор этого "расследования", на основании якобы достоверных сведений предупреждает зрителей о том, что политическим руководством отдан приказ о применении оружия по отношению к гражданам. Здесь же выявлен видеоролик под заголовком "Полковник ГРУ: что скрывают за пандемией коронавируса", где приведено высказывания Владимира Квачкова, о том, что природа вирусной инфекции искусственная и создан он "мировой закулисой" для уничтожения наций целиком. Вместе с тем, как заметили в Генпрокуратуре, по официальной информации ВОЗ, коронавирус не может иметь искусственную природу происхождения. Его появление связано с комбинированием между собой иных, ранее выявленных коронавирусов.

Фото: EPA
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Еще один фейк сотрудники прокуратуры обнаружили на онлайн-изданиm "Говорит Магадан". В статье под названием "Первые итоги "модернизации здравоохранения" по-носовски в Магадане: врачи детской инфекционки покупают защитные костюмы в автомагазинах и шьют себе марлевые маски". В этом тексте приводятся данные о приобретении врачами МО ГБУЗ "Магаданская инфекционная больница" за свой счет средств защиты: костюмов и масок, а также о самостоятельном изготовлении медиками масок из марлевых повязок ввиду их нехватки. Однако, согласно информации и.о. главного врача Магаданской областной больницы, все врачи, в том числе МО ГБУЗ "Магаданская инфекционная больница", обеспечены средствами защиты в полном объеме.

Таким образом, как подчеркнули в надзорном ведомстве, на всех перечисленных интернет-ресурсах размещена заведомо недостоверная общественно значимая информация, создающая предпосылки к массовым нарушениям общественного порядка и общественной безопасности. По всем фактам Генпрокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием об ограничении доступа к этим материалам.

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