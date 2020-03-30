В Нижегородской области ввели режим самоизоляции

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин подписал указ о введении полной самоизоляции на территории области. Об этом сообщается на сайте правительства региона. Указ вступает в силу с момента его подписания.

Согласно документу, теперь жители области, чье присутствие не обязательно на работе, могут выходить из дома только до ближайшего магазина за товарами первой необходимости. Домашних питомцев можно выгуливать не дальше ста метров от дома. Разрешено выносить мусор или получать экстренную помощь вне дома.

- Если вы работаете, то выходить на улицу можно только, чтобы добраться от дома до работы. Нельзя гулять на детских площадках, в парках и даже просто по улицам. В общественных местах требуется соблюдать дистанцию в полтора метра от другого человека, - уточнил Никитин.