Указ губернатора Нижегородской области от 30 марта 2020 года № 43 "О внесении изменений в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27"

Внести в Указ Губернатора Нижегородской области от 13 марта 2020 г. № 27 "О введении режима повышенной готовности" следующие изменения:

1. Пункты 5.1 - 5.2. изложить в следующей редакции:

"5.1. Временно приостановить на территории Нижегородской области проведение любых массовых мероприятий с участием граждан.

5.2. Запретить посещение гражданами парков, детских площадок и иных общественных территорий.".

2. Абзац шестой пункта 56 дополнить предложением следующего содержания: "Данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с настоящим Указом.".

3. Дополнить пунктами 511 - 517 следующего содержания:

"511. Гражданам соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров, в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

512. Органам власти, организациям и индивидуальным предпринимателям, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) дистанции, установленной пунктом 511 настоящего Указа, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

513. Гражданам не покидать места проживания (пребывания), в том числе дачные и садовые участки, за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы) работниками организаций, определенных Указом Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", настоящим Указом, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров первой необходимости, продовольственных товаров, медицинских услуг, а также выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

514. Ограничения, установленные пунктом 513 настоящего Указа, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи медицинскими организациями, отпуска лекарственных препаратов, оказания ветеринарных услуг, деятельности правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействия преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

515. Министерству информационных технологий и связи Нижегородской области в срок до 31 марта 2020 г. разработать систему контроля за перемещением граждан вне места проживания (пребывания).

516. Операторам сотовой связи Нижегородской области обеспечить работу объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи, расположенных обособленно, а также бесперебойную работу сетей и своевременное устранение аварийных ситуаций.

517. Министерству социальной политики Нижегородской области совместно с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления Нижегородской области проработать вопрос об оказании мер социальной поддержки для социально незащищенных категорий граждан, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.".

3. Настоящий Указ вступает в силу с момента подписания и подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Г.С.Никитин







