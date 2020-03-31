В нижегородском транспорте проезд для медиков сделали бесплатным

С сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде вводится бесплатный проезд для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил глава города Владимир Панов.

- Это, в первую очередь, медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора и социальных служб, волонтеры. В ежедневном режиме они спасают, лечат, доставляют продукты тем, кто сейчас находится в зоне особого риска - горожанам "серебряного" возраста. У них нет возможности уйти в режим самоизоляции, поэтому было принято решение освободить их от платы за проезд, - написал он в своем аккаунте в Facebook.

В администрации города уточнили также, что всем перечисленным категориям будут выданы льготные транспортные карты: получить сотрудники их смогут в своих профильных министерствах.

Напомним, на территории Нижегородской области действует режим самоизоляции. Те жители региона, чье присутствие на работе не обязательно, могут выходить из дома в ближайший магазин, выгуливать питомцев не более чем в 100 метрах от дома, выносить мусор или выбираться за получением экстренной помощи.