Новости

В Сети появились фотографии новой формы сборной России по футболу 21:50
Футболисты "Динамо" оказали помощь больнице в Коммунарке 21:35
Исследование: как влажность воздуха влияет на коронавирус 21:30
В США от коронавируса скончалось больше людей, чем в Китае 21:19
В нижегородском транспорте проезд для медиков сделали бесплатным 20:54
Всех жителей Севастополя отправили на самоизоляцию 20:47
Опекунов и подопечных запретят штрафовать за отсутствие регистрации 20:46
Семь столичных СИЗО перестали принимать арестованных 20:40
В Эквадоре для тел умерших ставят грузовые контейнеры 20:38
РЖД снизили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток 20:28
В ДНР зафиксирован первый случай коронавируса 20:20
В Нью-Йорке более тысячи полицейских заразились коронавирусом 20:12
В Петербурге метро будет закрываться раньше из-за коронавируса 20:03
Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса 20:00
Петербургские больничные клоуны будут навещать детей в режиме онлайн 19:46
В фонд ООН для борьбы с коронавирусом пожертвовали более $95 млн 19:45
Совфед одобрил законы о наказании за нарушение карантина 19:37
В порту Роттердама более двух тонн наркотиков нашли в манго и ананасах 19:33
Абитуриенты смогут подать документы в вуз до 10 августа 19:33
У жителей итальянской Феррары обнаружен иммунитет к коронавирусу 19:31
В Дербенте ветеранам Великой Отечественной выплатят по 1 млн рублей 19:29
В Крыму главе запрещенного меджлиса предъявили два обвинения 19:28
Историки рассказали о выкашивающем армии "урожае смерти" из "Илиады" 19:20
Плату за право торговли в московском метро снизили вдвое 19:18
Из-за угрозы пандемии контроль за оружием будут проводить в удаленном доступе 19:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 20:54
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В нижегородском транспорте проезд для медиков сделали бесплатным

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

С сегодняшнего дня в Нижнем Новгороде вводится бесплатный проезд для некоторых категорий граждан. Об этом сообщил глава города Владимир Панов.

Фото: iStock
Аэропорты снабдят бесплатным питанием пожилых людей на карантине

- Это, в первую очередь, медицинские работники, сотрудники Роспотребнадзора и социальных служб, волонтеры. В ежедневном режиме они спасают, лечат, доставляют продукты тем, кто сейчас находится в зоне особого риска - горожанам "серебряного" возраста. У них нет возможности уйти в режим самоизоляции, поэтому было принято решение освободить их от платы за проезд, - написал он в своем аккаунте в Facebook.

В администрации города уточнили также, что всем перечисленным категориям будут выданы льготные транспортные карты: получить сотрудники их смогут в своих профильных министерствах.

Напомним, на территории Нижегородской области действует режим самоизоляции. Те жители региона, чье присутствие на работе не обязательно, могут выходить из дома в ближайший магазин, выгуливать питомцев не более чем в 100 метрах от дома, выносить мусор или выбираться за получением экстренной помощи.

Власть Работа власти Регионы Общество Соцсфера Соцзащита Филиалы РГ Приволжье ПФО Нижегородская область Нижний Новгород Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин подал декларацию о доходах за 2019 год
Депутаты Мосгордумы предложили штрафовать за нарушение самоизоляции
Песков назвал дату вылета самолета для борьбы с коронавирусом в США
Россияне признают поправку о медпомощи самой важной в Конституции
Физлицам и бизнесу предоставят кредитные каникулы
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента