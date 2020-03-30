В Перми умер обвиняемый во взрыве газа в жилом доме

Фигурант уголовного дела о взрыве газа в жилом доме Перми, который произошел 20 марта и повлек за собой смерть одного и ранение трех человек, сегодня умер в больнице. Об этом сообщает ТАСС.

Как пояснили в СУ СК России по Пермскому краю, обвиняемому, который находился в ожоговом отделение больницы, было предъявлено обвинение по части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство общеопасным способом". Следствие посчитало, что именно он намеренно повредил газовую трубу, что привело к воспламенению и взрыву паров газа. Мотивов этого преступления установить не удалось.

К аналогичному мнению пришли специалисты газораспределительной компании по результатам обследования квартиры - газовое оборудование было испорчено в ней преднамеренно. После взрыва в доме были расселены несколько квартир.