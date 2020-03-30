Архангельская область ввела режим строгой изоляции

В Архангельской области вводятся меры строгой самоизоляции граждан, аналогичные принятым в ряде регионов. Об этом сообщил региональный оперативный штаб по противодействию коронавирусной инфекции.

Жителям региона предписывается не покидать свои дома и квартиры. Выходить можно только на работу, в магазин, аптеку, на прогулку с собакой в радиусе ста метров и для выноса мусора. В список исключений также вошли обращения за экстренной медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью.

Ограничения не распространяются на сотрудников правоохранительных и ряда других органов.

Северяне также должны соблюдать полутораметровую дистанцию между друг другом. Для этого магазинам предписано нанести специальную разметку и установить режим допуска в помещение.

Во всех гостиницах Поморья до 1 июня приостанавливается бронирование, прием и размещение постояльцев.

Аэропорт Архангельск отменил все международные рейсы до 24 апреля, сообщила администрация воздушной гавани. Поскольку пассажиропоток сократился, авиакомпании отменяют и некоторые внутренние рейсы из Архангельска - в Москву, Петербург, Нарьян-Мар и Мурманск.