Указ губернатора Архангельской области от 30 марта 2020 № 39-у "О внесении изменений в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у"

В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-ОЗ "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения об Архангельской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, с учетом постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 13 марта 2020 года № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019" и от 18 марта 2020 года № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019" постановляю:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у "О введении на территории Архангельской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)".

2. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области И.А.Орлов





Утверждены указом Губернатора Архангельской области от 30 марта 2020 г. № 39-у

Изменения, которые вносятся в указ Губернатора Архангельской области от 17 марта 2020 года № 28-у

1. Абзац второй пункта 21 изложить в следующей редакции:

"бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторнооздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, гостиницах, а также в иных оказывающих гостиничные услуги средствах размещения, расположенных на территории Архангельской области, за исключением размещения лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках, а также размещения лиц, получающих медицинскую помощь в медицинских организациях в Архангельской области, на основании направлений таких медицинских организаций;".

2. Абзац третий пункта 22 заменить текстом следующего содержания:

"работу объектов розничной торговли, за исключением:

аптек и аптечных пунктов;

специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляются заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов);

объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, которые определены рекомендуемым перечнем непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденным распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 года № 762-р (опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 30 марта, № 0001202003300002 (http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003300002);

продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки.".

3. Дополнить новым пунктом 51 следующего содержания:

"51. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской области, не покидать места проживания (пребывания), за исключением следующих случаев:

обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

следования к месту (от места) осуществления деятельности (работы), которая не приостановлена в соответствии с пунктом 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", указом Губернатора Архангельской области от 26 марта 2020 года № 37-у "Об обеспечении реализации Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" в исполнительных органах государственной власти Архангельской области и государственных учреждениях Архангельской области" и настоящим указом;

осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Архангельской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с правовыми актами, указанными в абзаце третьем настоящего пункта;

следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с правовыми актами, указанными в абзаце третьем настоящего пункта;

выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания);

выноса твердых коммунальных отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охрану общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.".

4. Дополнить новым пунктом 63 следующего содержания:

"63. Гражданам, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской области, соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (далее - социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и в общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

Органам государственной власти Архангельской области и иным государственным органам Архангельской области, органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, а также иным лицам, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).".

5. Подпункт 4 пункта 101 заменить текстом следующего содержания:

"4) деятельность массажных салонов (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 86.90.3);

5) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.02);

6) деятельность физкультурно-оздоровительная (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.04), за исключением деятельности бань;

7) деятельность салонов татуажа и пирсинга (код по общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 96.09);

8) осуществление иных видов деятельности, предполагающих непосредственное оказание услуги гражданину в месте осуществления такой деятельности, за исключением услуг, оказываемых организациями, указанными в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней".".

6. В пункте 14:

1) подпункт 11 изложить в следующей редакции:

"11) ограничить предоставление отдельным категориям граждан, за исключением граждан, являющихся работниками организаций, указанных в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 года № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней", права бесплатного и иного льготного проезда автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях муниципальных образований Архангельской области.

Неиспользованное количество бесплатных и иных льготных поездок автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок на территориях муниципальных образований Архангельской области переносится на следующий отчетный период, на который предоставляются такие бесплатные и иные льготные поездки;";

2) дополнить новым подпунктом 12 следующего содержания:

"12) обеспечить в муниципальных дошкольных образовательных организациях муниципальных образований Архангельской области работу дежурных групп и соблюдение в них санитарного режима.".

7. Приложение к данному указу исключить.







