В соответствии с подпунктом "б" пункта 6 статьи 4.1 и статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьей 6 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", пунктами 24 и 25 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794, статьей 5 областного закона от 20 сентября 2005 года № 85-5-03 "О компетенции органов государственной власти Архангельской области, органов местного самоуправления и организаций в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданской обороны", пунктами 30 и 31 Положения о единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Архангельской области от 16 июня 2015 года № 226-пп, с учетом рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 10 марта 2020 года № 02/3853-2020-27 и постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2 марта 2020 года № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019- nCoV)", протокола заседания комиссии Архангельской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности от 17 марта 2020 года, в целях минимизации последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия дополнительных мер по защите населения и территорий Архангельской области от распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Ввести на территории Архангельской области с 00 час. 00 мин. 18 марта 2020 года режим повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций до особого распоряжения (далее - режим повышенной готовности). 2. Запретить на период действия режима повышенной готовности:

1) проведение на территории Архангельской области спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) с числом участников более 50 человек одновременно в местах их проведения;

2) проведение на территории Архангельской области спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий, проводимых на открытых пространствах с числом участников более 100 человек одновременно в местах их проведения.

3. Одобрить прилагаемый план мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Архангельской области.

4. Гражданам, посещавшим территории иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV):

1) сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, а также о возвращении своих несовершеннолетних детей, месте, датах пребывания на территориях указанных иностранных государств, контактную информацию по телефону "горячей линии" +7 (8182) 66-99-07, а также в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области;

2) при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за оказанием медицинской помощи на дому без посещения медицинских организаций в Архангельской области;

3) соблюдать режим изоляции на дому с учетом рекомендаций Главного государственного санитарного врача Российской Федерации.

5. Гражданам, прибывшим из Китайской Народной Республики, Республики Кореи, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испании, а также других государств, на территории которых зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), помимо мер, предусмотренных пунктом 4 настоящего указа, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест, а при посещении общественных мест соблюдать меры личной гигиены и использовать средства индивидуальной защиты).

6. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Архангельской области:

воздержаться от поездок за пределы Российской Федерации, а также от посещения спортивных, развлекательных, деловых, публичных и иных массовых мероприятий на территории Архангельской области;

использовать механизм получения государственных и муниципальных услуг дистанционно, а также в электронной форме.

7. Лицам, замещающим государственные должности Архангельской области, лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Архангельской области, работникам исполнительных органов государственной власти Архангельской области и иных государственных органов Архангельской области, работникам государственных учреждений Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Архангельской области:

отменить служебные командировки за пределы территории Российской Федерации;

рекомендовать воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

8. Руководителям исполнительных органов государственной власти и иных государственных органов Архангельской области, государственных учреждений Архангельской области, государственных унитарных предприятий Архангельской области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной собственности Архангельской области, обеспечить осуществление мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего указа.

9. Органам местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области:

1) отменить служебные командировки за пределы территории Российской Федерации лиц, замещающих муниципальные должности, лиц, замещающих должности муниципальной службы в Архангельской области, работников органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области, муниципальных учреждений и муниципальных унитарных предприятий муниципальных образований Архангельской области, хозяйственных обществ, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области;

2) рекомендовать указанным лицам воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV);

3) обеспечить информирование населения о мерах по противодействию распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом;

4) обеспечить проведение муниципальными учреждениями и предприятиями муниципальных образований Архангельской области, хозяйственными обществами, более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности муниципальных образований Архангельской области, мероприятий, предусмотренных пунктом 10 настоящего указа.

10. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории Архангельской области, за исключением органов и организаций, указанных в пунктах 8 и 9 настоящего указа:

1) обеспечить измерение температуры тела работников на рабочих местах с обязательным отстранением от нахождения на рабочих местах лиц с повышенной температурой;

2) вести журнал учета измерения температуры тела работников на рабочих местах;

3) оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому;

4) организовать проведение уборки помещений и транспорта с применением дезинфицирующих средств, в том числе при осуществлении деятельности в местах массового скопления людей и перевозки авиационным, железнодорожным, автомобильным и иными видами транспорта;

5) при поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Архангельской области незамедлительно представлять информацию обо всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший;

6) воздержаться от направления работников в служебные командировки за пределы территории Российской Федерации;

7) рекомендовать работникам воздержаться от поездок в период выходных и нерабочих праздничных дней, отпусков и иного времени в иностранные государства, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV).

11. Министерству здравоохранения Архангельской области:

1) организовать работу государственных медицинских организаций Архангельской области с приоритетом оказания первичной медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, в первую очередь лицам старше 60 лет, с привлечением дополнительного медицинского персонала, а также обеспечить отдельный прием через приемно-смотровые боксы и фильтр-боксы пациентов с признаками острых респираторных вирусных инфекций (далее - ОРВИ), внебольничной пневмонии;

2) принять меры по своевременному выявлению больных с респираторными симптомами, обеспечению качественной медицинской помощью на уровне первичного звена, обратив особое внимание на лиц из групп риска (лиц в возрасте старше 60 лет, в том числе в организациях социального обслуживания, а также лиц, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем);

3) организовать мониторинг обращений лиц, больных ОРВИ (средне­ тяжелые и тяжелые формы), внебольничными пневмониями, за медицинской помощью, мониторинг вызовов скорой медицинской помощи, а также учет количества госпитализированных и выписанных лиц, больных ОРВИ и внебольничными пневмониями;

4) уточнить сведения о лицах в возрасте старше 60 лет, а также лицах в возрасте от 20 до 60 лет, страдающих хроническими заболеваниями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, проживающих на территории обслуживания государственной медицинской организации Архангельской области;

5) обеспечить готовность государственных медицинских организаций Архангельской области, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторной симптоматикой, отбору биологического материала от больных для исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019- nCoV);

6) обеспечить корректировку схем перепрофилирования государственных медицинских организаций Архангельской области, осуществляющих медицинскую помощь стационарно, для госпитализации лиц, больных внебольничными пневмониями, предусмотрев создание условий их изолированного пребывания в стационарных условиях специально для данного контингента больных;

7) обеспечить маршрутизацию больных с признаками внебольничной пневмонии в государственные медицинские организации Архангельской области, осуществляющие медицинскую помощь стационарно, в условиях, специально созданных для данного контингента больных;

8) обеспечить оснащение специалистов бригад скорой медицинской помощи, государственных медицинских организаций Архангельской области, осуществляющих медицинскую помощь амбулаторно и стационарно (в приемных отделениях), в фельдшерско-акушерских пунктах - пульс­-оксиметрами, отделений государственных медицинских организаций Архангельской области по оказанию помощи лицам, больным ОРВИ и внебольничными пневмониями, - аппаратами для неинвазивной вентиляции легких;

9) обеспечить поддержание неснижаемого запаса противовирусных препаратов, в том числе рекомендованных для лечения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), дезинфекционных средств и средств индивидуальной защиты в государственных медицинских организациях Архангельской области, оказывающих медицинскую помощь стационарно, и аптечной сети;

10) обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения государственных медицинских организаций Архангельской области лицам, вернувшимся с территорий, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в пределах 14 календарных дней со дня их возвращения.

12. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской области организовать взаимодействие с поставщиками социальных услуг в целях обеспечения оказания их работниками содействия гражданам в выполнении требований и рекомендаций настоящего указа.

13. Министерству образования и науки Архангельской области:

1) организовать в подведомственных государственных образовательных организациях Архангельской области и иных образовательных организациях в Архангельской области реализацию образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий;

2) организовать во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области принятие решений о возможности свободного посещения обучающимися дошкольных образовательных организаций по решению их родителей или иных законных представителей и организации в общеобразовательных организациях муниципальных образований Архангельской области реализации образовательных программ с использованием дистанционных образовательных технологий;

3) совместно с министерством труда, занятости и социального развития Архангельской области и органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области принять меры по отмене поездок обучающихся в образовательных организациях в Архангельской области и государственных организациях Архангельской области для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организованными группами в период весенних и летних каникул, в том числе в организации отдыха детей и их оздоровления.

14. Главам муниципальных образований Архангельской области:

1) до 20 марта 2020 года в соответствии с планом мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Архангельской области разработать и утвердить планы мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территориях муниципальных образований Архангельской области (далее - муниципальный план), копии утвержденных муниципальных планов направить в Правительство Архангельской области;

2) осуществлять личный контроль за реализацией муниципальных планов на территориях муниципальных образований Архангельской области;

3) содействовать выявлению на территориях муниципальных образований Архангельской области лиц, прибывших из иностранных государств, где зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV), и обеспечению их самоизоляции на дому;

4) организовать взаимодействие с министерством транспорта Архангельской области и перевозчиками в части обработки транспорта с применением дезинфицирующих средств.

15. Управлению Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области рекомендовать осуществлять мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты на территории Архангельской области.

16. Агентству по тарифам и ценам Архангельской области осуществлять мониторинг цен на противовирусные препараты и средства индивидуальной защиты на территории Архангельской области.

17. Департаменту пресс-службы и информации администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области обеспечить информирование населения о случаях выявления новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), о мерах по противодействию распространению на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в том числе о необходимости соблюдения требований и рекомендаций, предусмотренных настоящим указом.

18. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции в сложившихся обстоятельствах является обстоятельством непреодолимой силы.

19. Определить заместителя председателя Правительства Архангельской области Вахрушева А.В. ответственным за осуществление мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

20. Заместителю председателя Правительства Архангельской области Вахрушеву А.В. осуществлять мониторинг и ежедневно докладывать Губернатору Архангельской области о выявлении случаев заражения новой коронавирусной инфекцией (2019-пСо V) и о реализуемых мерах по противодействию распространения на территории Архангельской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV).

21. Установить, что настоящий указ, за исключением плана мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Архангельской области, подлежит размещению на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru).

22. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Архангельской области И.А.Орлов







