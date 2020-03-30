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30.03.2020 09:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Мурманской области для всех жителей ввели режим самоизоляции

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

С 12.00 30 марта Мурманская область переходит на режим самоизоляции. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе по эпидемиологической безопасности.

Фото: iStock
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Областные власти рекомендовали гражданам покидать дома лишь в тех случаях, когда необходимо выйти на работу (если работодатель не перешел на дистанционный режим), купить продукты или лекарства, обратиться в больницу за экстренной помощью при угрозе жизни и здоровью. Разрешено также выгуливать домашних животных на расстоянии не более 100 метров от дома.

- Гражданам, вышедшим на улицу, нужно стараться соблюдать между собой дистанцию в 1,5 метра, - отметили в оперативном штабе. - Следить за соблюдением режима будут правоохранительные органы.

Кроме того, в штабе сообщили, что вводятся ограничения на въезд в Ковдорский район, Мончегорск, Териберку и Ура-Губу. Въехать в эти населенные пункты смогут лишь те, у кого там есть постоянная или временная регистрация. При покупке билета на автобус до этих населенных пунктов нужно будет предъявить документы с подтверждением регистрации. Ранее ограничения были введены в Кировске и Апатитах.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Мурманская область Распространение коронавируса COVID-19

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