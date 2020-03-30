Постановление губернатора Мурманской области от 29 марта 2020 года № 64-ПГ "О внесении изменений в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ"

В целях снижения рисков распространения на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

внести в постановление Губернатора Мурманской области от 16.03.2020 № 47-ПГ "О мерах по противодействию распространению на территории Мурманской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)" (в редакции постановления Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 60-ПГ) следующие изменения:

1. Дополнить пункт 2 новым подпунктом 2.7 следующего содержания:

"2.7. Организацию и проведение очных, очно-заочных общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме.".

2. Пункт 6 изложить в редакции:

"6. Обязать граждан:

6.1. В возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих заболевания, указанные в приложении к настоящему постановлению, до 14.04.2020 соблюдать режим самоизоляции. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях.

Режим самоизоляции может не применяться к руководителям и сотрудникам предприятий, организаций, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения их функционирования, к работникам здравоохранения, а также к гражданам, определенным решением Межведомственного оперативного штаба по обеспечению безопасности населения Мурманской области в связи с возможным распространением заболеваний коронавирусной инфекцией на территории Мурманской области, созданного распоряжением Губернатора Мурманской области от 31.01.2020 № 12-РГ (далее - Межведомственный оперативный штаб).

6.2. Въезжающих на территории закрытых административно- территориальных образований Мурманской области (далее - ЗАТО) проходить обязательную бесконтактную термометрию на контрольно­ пропускных пунктах.

В случае наличия у граждан температуры тела 37 градусов и выше или при наличии признаков простудного заболевания (повышенная температура, кашель и др.):

- граждане, имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) на территории ЗАТО, подлежат доставке автомобилями скорой медицинской помощи в ближайшую медицинскую организацию, находящуюся на территории соответствующего ЗАТО, для дальнейшего медицинского осмотра, диагностики и, при необходимости, лечения;

2. Пункт 7 изложить в редакции:

"7. Рекомендовать гражданам Российской Федерации, находящимся на территории Мурманской области:

7.1. С 12.00 часов 30.03.2020 до 24.00 часов 05.04.2020 соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

7.2. С 12.00 часов 30.03.2020 до 24.00 часов 05.04.2020 не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев: - граждане, имеющие регистрацию по месту жительства (месту пребывания) за пределами территории ЗАТО, подлежат доставке автомобилями скорой медицинской помощи в ближайшую медицинскую организацию для дальнейшего медицинского осмотра, диагностики и, при необходимости, лечения.".

- обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью;

- следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области от 26.03.2020 № 61-ПГ "Об особенностях функционирования предприятий, организаций, учреждений, расположенных на территории Мурманской области, в связи с принятием Указа Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в Российской Федерации нерабочих дней" (далее - постановление Губернатора Мурманской области № 61-ПГ);

- осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Мурманской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области № 61-ПГ (в том числе с оказанием транспортных услуг и услуг доставки);

- следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с постановлением Губернатора Мурманской области № 61-ПГ;

- выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.

7.3. Воздержаться от поездок за пределы территории Мурманской области, ограничить перемещение несовершеннолетних граждан, законными представителями которых они являются, за пределы территорий населенных пунктов, являющихся местом их проживания.

7.4. Воздержаться от посещения религиозных объектов.

7.5. В случае посещения ранее иностранных государств, в которых зарегистрированы случаи заражения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) (далее - коронавирусная инфекция), в том числе когда со дня пересечения границы Российской Федерации прошло более 14 календарных дней, при появлении признаков инфекционного заболевания (повышенная температура тела, кашель и др.) незамедлительно обращаться за медицинской помощью с вызовом медицинского работника по месту нахождения без посещения медицинских организаций, в том числе посредством оставления обращения по номеру телефона (815 2) 39-99-99.

7.6. При возникновении обстоятельств, указанных в пункте 7.5 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию до момента прохождения медицинского осмотра и получения результатов исследования на наличие заражения коронавирусной инфекции в случае, если таковые будут проведены в отношении гражданина.".

4. Дополнить пункт 21 новым подпунктом 21.5 следующего содержания:

"21.5. Обеспечить круглосуточное дежурство фельдшерских бригад скорой медицинской помощи на контрольно-пропускных пунктах в ЗАТО.".

5. В подпунктах 24.5 и 24.6 пункта 24 слова "пунктом 6 настоящего постановления" заменить словами "подпунктом 6.1 пункта 6 настоящего постановления".

6. Дополнить новым пунктом 30 следующего содержания:

"30. Рекомендовать Командующему Северным флотом ВМФ России (Моисеев А.А.) совместно с главами ЗАТО обеспечить проведение мероприятий, предусмотренных подпунктом 6.2 пункта 6 настоящего постановления.".

7. Пункты 30-31 считать соответственно пунктами 31-32.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







