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30.03.2020 15:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Вологодская область переходит на полную самоизоляцию

Текст: Вера Черенева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Вологодской области вводится полная самоизоляция. Также регион перестает принимать и отправлять самолеты как из Вологды, так и из Череповца. Об этом заявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС
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В частности, в регионе в режиме самоизоляции должны находиться все граждане, кроме тех, кто работают в медицине, на непрерывных производствах, а также в сферах, связанных с жизнеобеспечением города.

Из дома гражданам можно выходить, но только за товарами первой необходимости, выгул собак разрешен не далее чем в 100 метрах от дома.

За соблюдением режима будут следить сотрудники правоохранительных органов, в том числе полиции и Росгвардии.

Соответствующие меры будут предусмотрены в постановлении правительства региона.

- Это поможет уберечь себя и близких от распространения инфекции, - подчеркнул Олег Кувшинников.

На данный момент в Вологодской области коронавирусная инфекция подтверждена у двух человек. С подозрением на коронавирус госпитализированы 12 человек, обследовано 2611 жителей региона.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Вологодская область Распространение коронавируса COVID-19

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