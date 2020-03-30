В Екатеринбурге выздоровели еще два человека, заразившихся COVID-19

Двух пациентов, ранее заразившихся COVID-19, выписали сегодня из больницы №40 в Екатеринбурге.

О том, что свердловчан вылечили от коронавирусной инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что из больницы отпустили еще 12 человек, которые контактировали с заболевшими, потому что наличие вируса у них не подтвердилось.

На сегодняшний день обследован 9331 человек. В области по состоянию на 30 марта новых подтвержденных случаев COVID-19 нет, сообщил Роспотребнадзор.

- Я очень благодарен врачам и всему медперсоналу, которые сейчас борются с этим опасным вирусом. Вместе мы делаем все возможное, чтобы таких хороших новостей было как можно больше, - написал губернатор.

Кстати

Сегодня стало известно о выздоровлении единственной пациентки в Курганской области - теперь в регионе официально нет заболевших.