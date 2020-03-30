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30.03.2020 12:16
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Екатеринбурге выздоровели еще два человека, заразившихся COVID-19

Текст: Юлия Мякишева

Двух пациентов, ранее заразившихся COVID-19, выписали сегодня из больницы №40 в Екатеринбурге.

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О том, что свердловчан вылечили от коронавирусной инфекции, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Он отметил, что из больницы отпустили еще 12 человек, которые контактировали с заболевшими, потому что наличие вируса у них не подтвердилось.

На сегодняшний день обследован 9331 человек. В области по состоянию на 30 марта новых подтвержденных случаев COVID-19 нет, сообщил Роспотребнадзор.

- Я очень благодарен врачам и всему медперсоналу, которые сейчас борются с этим опасным вирусом. Вместе мы делаем все возможное, чтобы таких хороших новостей было как можно больше, - написал губернатор.

Кстати

Сегодня стало известно о выздоровлении единственной пациентки в Курганской области - теперь в регионе официально нет заболевших.

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Сегодняшний день начался с прекрасных новостей. Из больницы №40 в Екатеринбурге выписали еще двоих пациентов, которые вылечились от коронавируса. Также из больницы отпустили 12 человек, контактировавших с заболевшими. Официально подтверждено, что они не являются носителями вируса. Первого пациента, вылечившегося от коронавируса, выписали из больницы на прошлой неделе. Всего на сегодняшний день в Свердловской области проведено 12 796 исследований, обследован 9331 человек. За последние сутки проведено 842 исследования. Я очень благодарен врачам и всему медперсоналу, которые сейчас борются с этим опасным вирусом. Вместе мы делаем все возможное, чтобы таких хороших новостей было как можно больше.

Публикация от Евгений Куйвашев (@evgenykuyvashev)

Общество Здоровье Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Екатеринбург Распространение коронавируса COVID-19

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