В Зауралье выздоровел заболевший COVID-19 ребенок

В Курганской области выздоровел ребенок, у которого был диагностирован коронавирус. Это был единственный случай болезни в регионе.

Девочка, которая вернулась с родителями из Испании и находилась сначала на изоляции в частном доме, а потом в больнице, выздоровела. Ее болезнь протекала в легкой форме. У контактных лиц тест на коронавирус показал отрицательный результат. Как сообщает оперативный штаб Курганской области, заболевших теперь нет.

На своей странице в социальной сети "ВКонтакте" губернатор Вадим Шумков заявил о том, что 18 курганцев, прибывших из-за рубежа, не соблюдали карантин. Поэтому жителям рекомендуется оставаться дома.

Напомним, в Свердловской области 23 заболевших и первая пациентка выписана, в Челябинской - 21 и первый заболевший готовится к выписке, в Тюменской - два, в Югре - пять.