Жителя Ямала накажут за выгул собаки во время режима самоизоляции

Житель Губкинского нарушил режим самоизоляции и пошел рано утром выгуливать собаку.

"Полицейские составили административный материал, он будет передан на рассмотрение в суд", - сообщается на официальном портале мэрии ямальского города.

В автономном округе, как и по всей стране, введены карантинные меры для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. В частности, прилетевшие из других стран местные жители должны провести две недели в карантине. На данный момент ни одного зарегистрированного случая COVID-19 в регионе нет.

Мужчина, о котором идет речь, нарушил правила самоизоляции. Теперь его могут привлечь не только к административной, к уголовной ответственности, если окажется, что он распространил инфекцию (максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы).

Кстати

Правительство РФ одобрило поправки об ужесточении административной ответственности за нарушение карантина. В КоАП внесут следующие поправки: если кто-то нарушил режим самоизоляции, заразил других, что привело к смертельному случаю, штраф составит от 150 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц - до полумиллиона. Гражданам, действия которых угрожают окружающим, грозит штраф от 15 до 40 тысяч рублей. Если действия юрлица приведут к гибели, это будет караться наказанием до миллиона рублей.