Указ губернатора города Севастополя от 30 марта 2020 года № 21-УГ "О внесении изменений в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности"

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 "О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 № 5 "О дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)", от 13.03.2020 № 6 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-2019", от 18.03.2020 № 7 "Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019", Уставом города Севастополя, Законом города Севастополя от 14.08.2014 № 62-ЗС "О защите населения и территорий города Севастополя от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", постановлением Правительства Севастополя от 16.06.2014 № 68 "Об утверждении Положения о Севастопольской городской территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" в целях предотвращения угрозы распространения на территории города Севастополя новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) постановляю:

1. Внести в Указ Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 № 14-УГ "О введении на территории города Севастополя режима повышенной готовности" следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 2 абзацем следующего содержания:

"- использование маломерных, прогулочных и иных судов для прогулок, любительской рыбной ловли и в иных личных целях.".

1.2. Дополнить пункт 3 абзацами следующего содержания:

"с 31.03.2020 до 05.04.2020 работу морского паромного сообщения и работу городского электротранспорта (троллейбусов). На период приостановления работы обеспечить перевозку паромом транспорта экстренных служб;

с 01.04.2020 до 14.04.2020 прием и отправку автобусов междугороднего и межсубъектового сообщения на автовокзалах и автостанциях города Севастополя.

Департаменту транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Севастополя установить время работы автобусов и катеров на период действия ограничительных мер;

с 31.03.2020 до 14.04.2020 оказание услуг по перевозке пассажиров на маломерных, прогулочных и иных судах, а также аренду таких судов в экскурсионных, личных и иных целях.".

1.3. Дополнить пунктом 32 следующего содержания:

"32. Организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные услуги, и организациям, предоставляющим услуги связи, приостановить в период действия на территории города Севастополя режима повышенной готовности применение мер ответственности за несвоевременное исполнение гражданами обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги и услуги связи, а также обеспечить продолжение предоставления соответствующих услуг и не осуществлять принудительное взыскание задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.".

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности Губернатора города Севастополя М.В.Развожаев







