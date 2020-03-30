Стали известны подробности испытаний Су-57

В Госкорпорации Ростех раскрыли некоторые подробности испытаний российского истребителя пятого поколения Су-57. Летчики выполнили уже несколько тысяч полетов.

Все идет по плану, самолет будет поставлен российской армии в соответствии с заключенным контрактом. Об этом РИА Новости сообщил исполнительный директор Госкорпорации Ростех Олег Евтушенко. Он отметил, что перед поступлением в войска техника проходит жесткие и многочисленные испытания, в том числе и летные. Поэтому Су-57 и поднимались в небо несколько тысяч раз. По словам Евтушенко, разработчики используют результаты испытаний и результаты работы комиссии, занимающейся расследованием прошлогоднего инцидента.

"РГ" уже писала о том, что истребитель пятого поколения Су-57 поставят в войска в два этапа. По словам заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, первые самолеты будут закуплены с двигателями 4-го поколения, и они поступят до середины нынешнего года. Во втором этапе Су-57 будут уже с силовыми установками 5-го поколения.

А вообще контракт на поставку Су-57 заключили на форуме "Армия-2019". Вооруженные силы РФ должны получить 76 истребителей. На сегодняшний день испытания продолжаются - проверяется функционирование систем, двигателя второго этапа.

Су-57 - российский многофункциональный истребитель пятого поколения. Первый полет совершил 29 января 2010 года.