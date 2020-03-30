ТПП РФ попросила снять ограничения на дистанционную торговлю

Разрешить дистанционную торговлю всеми видами товаров без ограничений и работу пунктов выдачи в штатном режиме на время пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений предлагает Торгово-промышленная палата России. Соответствующее письмо главы палаты Сергея Катырина направлено председателю правительства Михаилу Мишустина, сообщает пресс-служба ТПП РФ.

"В дополнение мер, вошедших в план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, ТПП подготовила пакет по поддержке бизнеса и минимизации негативных последствий от сложившейся ситуации в целях сохранения действующих предприятий и существующих рабочих мест", - указано в документе.

В письме приводятся и конкуретные меры, которые могут помочь и бизнесу, и потребителям пережить непростые времена с минимальными потерями. Так, глава ТПП РФ предлагает разрешить дистанционную торговлю всеми видами товаров в период эпидемии и действия отдельных ограничений, разрешить работу пунктов выдачи заказов в штатном режиме для обеспечения всех потребностей населения, за исключением пунктов, находящихся в торговых центрах.

Кроме того, предлагаются и другие меры. Например, по информации РИА Новости, высказана идея признать отрасль народных промыслов рискованной, чтобы производители матрешек и расписных ложек смогли получить те же меры поддержки, что и турфирмы.