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30.03.2020 02:51
Рубрика: В мире

Трамп спрогнозировал пик смертности от COVID-19 в США

Фото: REUTERS/ALEXANDER DRAGO Фото: REUTERS/ALEXANDER DRAGO
Фото: REUTERS/ALEXANDER DRAGO

Пик смертности от коронавируса в Соединенных Штатах скорее всего будет достигнут в течение двух недель. Предварительные прогнозы озвучил в воскресенье на пресс-конференции президент США Дональд Трамп.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Он сообщил, что более двух миллионов американцев могли погибнуть, если бы правительство не предпринимало меры по предотвращению распространения коронавируса. Поэтому, по мнению Трампа, прогноз смертности на уровне от 100 до 200 тысяч человек - это "хороший результат", пишет РИА Новости.

Американский лидер также заявил, что с первого июня ожидает начала восстановления США после пандемии коронавируса. "Это будет подножие горы, первое июня, может быть это будет раньше, если нам посчастливится", - отметил Трамп.

По последним данным, жертвами коронавируса в США стали уже более 2,4 тысячи человек, заражены почти 140 тысяч. Всего же в мире зафиксировано более 634 тысяч случаев заражения, почти 30 тысяч человек скончались.

В мире США Распространение коронавируса COVID-19

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