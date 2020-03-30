В центре Нью-Йорка за два дня будет развернут мобильный госпиталь

На территории Центрального парка в Нью-Йорке начали монтировать мобильный госпиталь, состоящий из 14 палаток, которые смогут вместить 68 человек, заразившихся коронавирусом.

К работе с больными привлекут 70 врачей, руководить которыми будет Эллиотт Тенпенни - доктор, лечивший пациентов, заболевших лихорадкой Эбола в Западной Африке. "Никогда бы не подумал, что Нью-Йорк может столкнуться с пандемией", - признался доктор, добавив, что Центральный парк - самое необычное место, в котором он когда-либо работал.

В госпиталь, оснащенный всем необходимым (в том числе 10 аппаратами искусственной вентиляции легких), будут доставлять больных из близлежащих больниц, в которых не хватает мест или медперсонала. Об этом пишет ТАСС.