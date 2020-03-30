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30.03.2020 22:21
Рубрика: Экономика

В ГД внесены поправки о налоге на проценты по вкладам свыше 1 млн рублей

Текст: Татьяна Замахина
В Госдуму внесены поправки, которые вводят в РФ налогообложение доходов от процентов по вкладам, превышающим 1 млн рублей. Норма оформлена как поправка ко второму чтению другого законопроекта и рекомендована к принятию профильным комитетом. Законопроект предложено рассмотреть 31 марта.

Указанными поправками Комитет по бюджету и налогам предлагает дополнить законопроект о возможности предоставления налогоплательщикам компенсационных налоговых мер при вынужденном переходе с одного налогового режима на другой.

Фото: Вергун Антое/ ТАСС
Кто и как должен отчитаться о доходах

Отметим, что об этой мере заявил президент РФ Владимир Путин в телеобращении к россиянам. Он предложил обложить подоходным налогом (13%) доходы со вкладов и инвестиций в долговые ценные бумаги свыше 1 млн рублей. "Для граждан, чей общий объем банковских вкладов или инвестиций в долговые ценные бумаги превышает 1 млн рублей, установить налог на процентный доход в размере 13%", - отметил глава государства. Он подчеркнул, что речь не о 13% с самой суммы вклада, а только с процентов, получаемых с таких вложений.

В расчет в законопроекте предлагается брать ключевую ставку Центробанка, действующую на первое число налогового периода. Если бы этот налог нужно было бы уплатить за нынешний год, то с учетом ключевой ставки в 6,25% годовых налог бы взяли с процентного дохода выше 62,5 тыс. рублей. Например, у гражданина доход с депозитов - 100 тыс. рублей, тогда НДФЛ взимался бы с суммы 37,5 тыс. рублей.

Однако эти расчеты условные: вводить налог планируется только с 2021 года, а первые уведомления на его уплату будут направлены в 2022 году, объяснили ранее в Минфине. Аналогичный подход будет применяться и к инвестициям в долговые ценные бумаги.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости
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Согласно законопроекту, при определении налоговой базы будет сделан ряд исключений. Не будут учитывать доходы в виде процентов, полученных по вкладам, процентная ставка по которым в течение всего налогового периода не превышает 1% годовых, а также по счетам эскроу.

По валютным вкладам для целей налогообложения полученные доходы будут пересчитываться в рубли по официальному курсу ЦБ РФ на дату фактического получения дохода.

Расчет суммы налога по итогам налогового периода осуществляется налоговым органом на основании сведений, представленных банками.

Отметим, что собранные налоги пойдут на социальные цели: президент заявлял, что дополнительные поступления в бюджет, которые будут получены таким образом, направятся на финансирование мер поддержки семей с детьми, на помощь людям, столкнувшимся с безработицей или оказавшимся на больничном.

Между тем, как ранее рассказали депутаты, пенсионеры могут получить льготу при уплате указанного налога.

Экономика Финансы Налоги Законодательная власть Госдума Налоговое законодательство

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