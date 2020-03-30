В Индии число заразившихся коронавирусом превысило тысячу

В Индии продолжает расти число заразившихся коронавирусом. По последним данным министерства здравоохранения и семейного благополучия страны, заболели 1024 жителя Индии и 48 иностранцев. Еще 96 человек выздоровели и выписаны из больниц.

Отмечается, что больше всего заболевших в центральном штате Махараштра - 186 человек, на втором месте штат Керала - 182 пациента, на третьем Телангана - 66 заболевших, пишет РИА Новости. Всего в стране от коронавируса скончались 27 человек.

Ранее премьер-министр Индии Нарендра Моди объявил об общенациональной изоляции с 25 марта на 21 день из-за пандемии коронавируса. Жителей страны призвали не выходить на улицы без веских причин, ограничена работа общественного транспорта, метро и железных дорог.