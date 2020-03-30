В Индии для разгона людей с улиц использовали слезоточивый газ

Неожиданно введенный властями режим изоляции привел к тому, что сотни тысяч человек, прибывших на заработки в крупные города, такие как Дели и Мумбай, остались без работы. Теперь они, причем многие с семьями, пытаются вернуться в родные места. Однако транспорт в Индии в условиях карантина не работает, а задача полиции - любыми способами очистить улицы населенных пунктов, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране с населением 1,3 миллиарда человек. В качестве изоляционных пунктов для больных уже планируется использовать железнодорожные вагоны.

30 марта порядка 500 рабочих предприятий в городе Сурат на западе Индии, оставшиеся после введения карантина без заработка, столкнулись с полицией, требуя, чтобы им разрешили вернуться в родные места. Полиция ответила, что это невозможно, поскольку транспорт не ходит и попросила собравшихся разойтись. Однако те отреагировали агрессивно и стали закидывать стражей правопорядка камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ, рассеяв толпу и задержав 93 человека.

В штате Уттар-Прадеш большую группу рабочих усадила на землю и стала поливать дезинфицирующим средством из шлангов. Видеозапись этого широко разошлась по соцсетям и вызвала возмущение в обществе.

Также крайне негативную реакцию вызвал случай, когда полиция в Западной Бенгалии забила палками насмерть мужчину, вышедшего купить молока.

В штате Харьяна местные власти обсуждают возможность переоборудовать под временные тюрьмы крытые стадионы и другие подобные сооружения, чтобы содержать там нарушителей карантина.

В городе Меерут на севере страны полиция фотографирует не соблюдающих изоляцию с табличками "Я - друг коронавируса" и публикует снимки в Twitter.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 29 марта попросил прощения у соотечественников за жесткие меры. В особенности он извинился перед бедняками. "Бедные люди могут подумать, что же это за премьер-министр такой, что причиняет им столько неприятностей... Но мы предприняли уже столько шагов..., которые позволят Индии победить коронавирус", заявил Моди в своем обращении.

Согласно заявлениям Минздрава Индии, в настоящее время известно о 1 071 заболевшим коронавирусом и 29 скончавшихся. Однако медики опасаются, что перенаселенную страну ожидает в ближайшие недели масштабный всплеск заболевания, который поставит под угрозу всю систему здравоохранения. На настоящий момент индийским медикам необходимы минимум 38 миллионов масок и 6,2 миллиона комплектов защитных костюмов.

26 марта власти Индии объявили о плане стимулирования экономики на сумму 22,6 миллиарда долларов, который подразумевает в том числе прямую раздачу денег беднейшим слоям населения.