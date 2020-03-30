В Индии для разгона людей с улиц использовали слезоточивый газ

Новости

Жителям Свердловской области запретили выходить из дома 17:47
Израильский премьер-министр перейдет в режим самоизоляции 17:37
Запущен ресурс по дистанционному обучению для учителей 17:35
ДОСААФ России из-за COVID-19 отменяет учебные полеты и закрывает тиры 17:34
Врачи предостерегли аллергиков на фоне пандемии коронавируса 17:31
Спасатели призывают москвичей соблюдать режим самоизоляции 17:30
В Перми умер обвиняемый во взрыве газа в жилом доме 17:28
Найдены мощи святой Ядвиги, пропавшие 250 лет назад 17:24
Видео: итальянский певец Пупо поблагодарил РФ за помощь, спев по-русски 17:23
Власти Грузии объявили карантин и вводят комендантский час 17:19
Более 12 тысяч школьников подали заявки на конкурс "Большая перемена" 17:14
Путин: Надо предусмотреть гибкий график работы для непрерывных производств 17:12
Стали известны подробности испытаний Су-57 17:11
Фанатское интро для сериала Last of Us пришлось по душе Нилу Дракманну 17:05
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции 17:02
Деревянный Toyota Land Cruiser 200 взорвал Сеть 17:00
Автор "Тихого места" запустил "Шоу хороших новостей" против COVID-19 16:58
Норвегия готовится увеличить избыток нефти на рынке 16:55
Путин призвал создавать в магазинах и аптеках особый порядок обслуживания 16:53
В Перу под древними пирамидами обнаружены захоронения китов и акул 16:51
В Татарстане вводится режим самоизоляции для всех жителей 16:51
Видео: На Ямале стадо оленей перекрыло движение по трассе 16:46
Адвокаты попросили обеспечить им беспрепятственное передвижение по Москве 16:45
На Кубани оштрафовали 40 нарушителей карантина по коронавирусу 16:41
Из-за нарушений режима тюменцам пообещали московские меры по COVID-19 16:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Что не пропустить по ТВ и в Сети на неделе с 30 марта по 5 апреля
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
30.03.2020 17:15
Рубрика: В мире

В Индии для разгона людей с улиц использовали слезоточивый газ

Текст: Константин Волков
В Индии, где введен всеобщий режим изоляции на три недели до 15 апреля, полиция использовала слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу рабочих-мигрантов.
Фото: BHUVAN BAGGA / AFP Фото: BHUVAN BAGGA / AFP
Фото: BHUVAN BAGGA / AFP

Неожиданно введенный властями режим изоляции привел к тому, что сотни тысяч человек, прибывших на заработки в крупные города, такие как Дели и Мумбай, остались без работы. Теперь они, причем многие с семьями, пытаются вернуться в родные места. Однако транспорт в Индии в условиях карантина не работает, а задача полиции - любыми способами очистить улицы населенных пунктов, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране с населением 1,3 миллиарда человек. В качестве изоляционных пунктов для больных уже планируется использовать железнодорожные вагоны.

30 марта порядка 500 рабочих предприятий в городе Сурат на западе Индии, оставшиеся после введения карантина без заработка, столкнулись с полицией, требуя, чтобы им разрешили вернуться в родные места. Полиция ответила, что это невозможно, поскольку транспорт не ходит и попросила собравшихся разойтись. Однако те отреагировали агрессивно и стали закидывать стражей правопорядка камнями. В ответ полиция применила слезоточивый газ, рассеяв толпу и задержав 93 человека.

Фото: Chung Sung-Jun/Getty Images
В Иране за сутки выявлено более 3 тысяч случаев заражения коронавирусом

В штате Уттар-Прадеш большую группу рабочих усадила на землю и стала поливать дезинфицирующим средством из шлангов. Видеозапись этого широко разошлась по соцсетям и вызвала возмущение в обществе.

Также крайне негативную реакцию вызвал случай, когда полиция в Западной Бенгалии забила палками насмерть мужчину, вышедшего купить молока.

В штате Харьяна местные власти обсуждают возможность переоборудовать под временные тюрьмы крытые стадионы и другие подобные сооружения, чтобы содержать там нарушителей карантина.

В городе Меерут на севере страны полиция фотографирует не соблюдающих изоляцию с табличками "Я - друг коронавируса" и публикует снимки в Twitter.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди 29 марта попросил прощения у соотечественников за жесткие меры. В особенности он извинился перед бедняками. "Бедные люди могут подумать, что же это за премьер-министр такой, что причиняет им столько неприятностей... Но мы предприняли уже столько шагов..., которые позволят Индии победить коронавирус", заявил Моди в своем обращении.

Согласно заявлениям Минздрава Индии, в настоящее время известно о 1 071 заболевшим коронавирусом и 29 скончавшихся. Однако медики опасаются, что перенаселенную страну ожидает в ближайшие недели масштабный всплеск заболевания, который поставит под угрозу всю систему здравоохранения. На настоящий момент индийским медикам необходимы минимум 38 миллионов масок и 6,2 миллиона комплектов защитных костюмов.

26 марта власти Индии объявили о плане стимулирования экономики на сумму 22,6 миллиарда долларов, который подразумевает в том числе прямую раздачу денег беднейшим слоям населения.

В мире Юго-Восточная Азия Индия Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Путин поручил провести полную инвентаризацию ресурсов для борьбы с COVID-19
Правительство поддержит пострадавшие от коронавируса отрасли экономики
Для всех жителей и гостей Москвы с 30 марта введен карантин
Цена нефти марки Brent опустилась ниже уровня ноября 2002 года
Главный врач Коммунарки сообщил последние данные о пациентах
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой