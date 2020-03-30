Новости

В Екатеринбурге потушили пожар в девятиэтажке 08:29
Китайскую копию Land Cruiser 200 показали на видео 08:15
На Чукотке из-за коронавируса закрыли кафе и ночные клубы 07:56
Москвичей ждет резкое похолодание и снег 07:55
Во Владивостоке перенесли на год чемпионат мира по игре Го 07:50
Врач: Распространение коронавируса пойдет на спад уже в апреле 07:47
В Приморье котенок леопарда спасся от лесного пожара 07:40
В Индии число заразившихся коронавирусом превысило тысячу 07:30
Премьер Вьетнама призвал крупнейшие города страны готовиться к карантину 07:08
В Бурятии заболевший COVID-19 предприниматель раздаст 120 тысяч масок 06:38
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19 06:30
Заболевшая COVID-19 амурчанка прилетела из Марокко 06:24
В Нью-Йорке будут штрафовать нарушителей социальной дистанции 06:12
В Бурятии число заболевших коронавирусной инфекцией выросло до 13 06:04
В Приморье подростки развели костер на железнодорожной станции 05:46
В Китае выздоровели 93 процента заразившихся коронавирусом 05:38
Саперы РФ завершили разминирование территории Лаоса 05:38
Премьер-министру Израиля придется уйти на карантин 05:21
В Хабаровском крае площадь лесных пожаров выросла до 1500 гектаров 04:51
Бастрыкин взял под контроль расследование убийства семьи в Якутске 04:50
В центре Нью-Йорка за два дня будет развернут мобильный госпиталь 04:30
Пушков предрек Вашингтону поражение в Ираке 04:11
На Камчатке мальчик спрыгнул с дерева и погиб 04:06
В Хабаровском крае число зараженных COVID-19 увеличилось до семи 03:57
Минздрав Кипра призвал граждан к ответственной самоизоляции 03:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
30.03.2020 05:38
Рубрика: В мире

В Китае выздоровели 93 процента заразившихся коронавирусом

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В больницах Китая с каждым днем остается все меньше пациентов с COVID-19. Сейчас лечение проходят 2 тысячи 396 человек.

Фото: предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай укрепил уверенность международного сообщества в победе над COVID-19

Всего же с начала эпидемии в КНР были инфицированы 81 тысяча 470 человек. Большая часть в провинции Хубэй, где находится город Ухань. На остальной территории Китая были зарегистрированы 13 тысяч 669 случаев заражения, 118 человек - скончались. При этом 93 процента всех зараженных выздоровели, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения страны.

Ранее представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн заявил, что распространение вируса внутри КНР удалось блокировать благодаря эффективным мерам. В то же время он не исключил новую вспышку, поскольку продолжает расти число случаев завоза болезни из-за рубежа. Только 28 марта были выявлены 693 человека с COVID-19, приехавшие в Китай из 42 стран. В основном вирус привозят граждане КНР, возвращающиеся на родину.

В мире Восточная Азия Китай Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Медведев призвал россиян не покидать дома без крайней необходимости
Правительство уточнило список товаров первой необходимости
Ученые рассказали о скорости мутации коронавируса
В России создали три препарата для борьбы с COVID-19
Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
Шпицберген. Как складываются отношения России и Норвегии вокруг архипелага
Как МИД и посольства информируют россиян о вариантах возвращения домой