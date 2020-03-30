В Китае выздоровели 93 процента заразившихся коронавирусом

В больницах Китая с каждым днем остается все меньше пациентов с COVID-19. Сейчас лечение проходят 2 тысячи 396 человек.

Всего же с начала эпидемии в КНР были инфицированы 81 тысяча 470 человек. Большая часть в провинции Хубэй, где находится город Ухань. На остальной территории Китая были зарегистрированы 13 тысяч 669 случаев заражения, 118 человек - скончались. При этом 93 процента всех зараженных выздоровели, сообщает РИА Новости со ссылкой на комитет по вопросам здравоохранения страны.

Ранее представитель Национальной комиссии здравоохранения Ми Фэн заявил, что распространение вируса внутри КНР удалось блокировать благодаря эффективным мерам. В то же время он не исключил новую вспышку, поскольку продолжает расти число случаев завоза болезни из-за рубежа. Только 28 марта были выявлены 693 человека с COVID-19, приехавшие в Китай из 42 стран. В основном вирус привозят граждане КНР, возвращающиеся на родину.