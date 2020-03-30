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30.03.2020 06:12
Рубрика: В мире

В Нью-Йорке будут штрафовать нарушителей социальной дистанции

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Фото: Getty Images via AFP Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Фото: Getty Images via AFP
Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио. Фото: Getty Images via AFP

Жителям Нью-Йорка, которые не соблюдают социальную дистанцию, придется платить штрафы. Об этом в воскресенье на пресс-конференции объявил мэр мегаполиса Билл де Блазио.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
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Размер штрафа - от 250 до 500 долларов, сообщает ТАСС, ссылаясь на газету New York Post. "Если полицейский просит кого-то держать дистанцию, а он не выполняет это требование или соглашается с ним, но позже нарушает, то я считаю уместным, чтобы этому человеку был выписан штраф", - заявил градоначальник, подчеркнув, что штрафы будут назначаться лишь в крайнем случае.

По словам Де Блазио, к вечеру воскресенья в Нью-Йорке были зафиксированы 32,3 тысячи случаев заражения новым коронавирусом. Скончались 678 человек.

Ранее стало известно, что на территории Центрального парка в Нью-Йорке начали монтировать мобильный госпиталь, состоящий из 14 палаток, которые смогут вместить 68 человек. К работе с больными привлекут 70 врачей, руководить которыми будет доктор Эллиотт Тенпенни, лечивший пациентов, заболевших лихорадкой Эбола в Западной Африке.

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