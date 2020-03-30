В Токио торопятся определить дату начала Игр XXXII Олимпиады

Сакура в токийских парках покрыта снегом. А с коронавирусом справиться оказалось сложнее, чем виделось еще несколько дней назад. Вчера в Токио стало на 68 инфицированных больше. Это пока самый значительный скачок за все время. До этого наибольшее количество заболевших было зарегистрировано позавчера - 63 человека. Всего же в Японии официально подтверждено 2400 случаев заражения COVID-19.

Все эти цифры свидетельствуют: хотя темпы распространения заболевания в стране не столь высоки, как, например, в США, решение о переносе летних Олимпийских игр-2020 совершенно оправдано.

Тем не менее, даже сегодня, когда обстановка только обостряется, в стране не утихают дискуссии о точной дате начала Игр XXXII Олимпиады. Наиболее часто встречающееся - июль 2021 года.

А, может быть, с определением сроков лучше все-таки подождать? Ситуация совсем не та, что располагает к принятию слишком скорых и совсем не обоснованных решений.