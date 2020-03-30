Видео: попытка перевезти грузовик на пароме закончилась фиаско

Завсегдатаи этой рубрики согласятся, что нет и никогда не будет предела ни человеческой отваге и изобретательности, ни человеческой же глупости. Очередное видео из США это блестяще подтверждает.

Владелец небольшого грузовика решил перебраться на другую сторону реки не в объезд по мосту, а по кратчайшему пути, на пароме. Учел вес машины и грузоподъемность судна, но не подумал о неглубокой посадке парома. Малейшая ошибка при заезде автомобиля на палубу - и судно утратило равновесие.

Водитель попытался своим весом выровнять наметившийся крен, но было поздно: машина покачнулась и грузно осела боком в воду.

К счастью, все это произошло не на большой глубине, а в какой-то паре метров от берега. Чтобы поднять лежащий на боку грузовик, понадобится кран или трактор, и, хочется верить, их-то герои этого видео не утопят.