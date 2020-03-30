Новости

Посольство РФ запросило у США данные о здоровье находящихся в тюрьмах россиян 02:22
В США от COVID-19 умрут двести тысяч человек 02:07
Принц Гарри не будет просить США о финансировании охраны его семьи 01:31
КНДР провела испытания многозарядной пусковой установки 00:56
The Times: Еврокубковый сезон завершится в августе 00:38
В Шереметьево сел самолет со сработавшим датчиком отказа двигателя 00:15
Правительство уточнило список товаров первой необходимости 29.03.2020
Главный тренер "Локомотива" заболел коронавирусом 29.03.2020
Доказано, что сильный иммунитет способен противостоять коронавирусу 29.03.2020
Власти Москвы введут наказание для нарушителей режима изоляции 29.03.2020
Кремль поддержал введение в Москве новых ограничений из-за коронавируса 29.03.2020
Трамп решил не вводить карантин в США после консультаций в Белом доме 29.03.2020
Во Франции от коронавируса с 1 марта умерли 2606 человек 29.03.2020
Зеленский призвал Раду принять законы во избежание дефолта 29.03.2020
Путин не будет переходить на удаленную работу 29.03.2020
Матвиенко: Юрий Бондарев много сделал для сохранения памяти о войне 29.03.2020
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом 29.03.2020
Метро и Мосгортранс продлят действие проездных 29.03.2020
Путин выразил соболезнования в связи со смертью писателя Бондарева 29.03.2020
Больные коронавирусом москвичи получат лекарства бесплатно 29.03.2020
В Норвегии испытают комплекс препаратов от коронавируса, одобренный ВОЗ 29.03.2020
Мэрия обязала москвичей соблюдать дистанцию в 1,5 метра 29.03.2020
В Италии за сутки скончались от коронавируса 889 человек 29.03.2020
В Астраханской области выявили новые случаи заражения коронавирусом 29.03.2020
Прекращается наземное и морское сообщение с островом Пхукет в Таиланде 29.03.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Как эффективно противостоять эпидемии коронавируса
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Тренируй мозги: Шесть коварных задачек по математике
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
Как провести длинные выходные дома и не сойти с ума
30.03.2020 01:30
Рубрика: Культура

Дамоклов мяч

Лучший вариант домашнего карантина - болеть за брестский "Рух"?
Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 67(8121)
Телеканал "Матч ТВ" в эти дни было буквально не узнать - вплоть до того, что "провисла" сетка трансляций, как никогда ранее. Спасением в некотором роде стал белорусский футбол. Прямые трансляции чемпионата этой страны, таких матчей как, например, "Торпедо-БелАЗ" - "Белшина", "Рух" (Брест) - РЦОР-БГУ (Минск), "Смолевичи" - "Ислочь", "Неман" (Гродно) - "Витебск" и других.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

Напомним, что в Беларуси и еще в нескольких странах на свой страх и риск спортсмены продолжают играть."Матч ТВ" объявил о приобретении прав на показ первенства и Кубка Беларуси. Решение беспрецедентное, поскольку ранее белорусский футбол по российскому ТВ не транслировался - об этом писала "РГ". Как и о том, что футбол не отменен еще в нескольких странах, в частности, в Анголе, Буркина-Фасо, Гаити, Бурунди, Никарагуа, Мавритании и Малави плюс австралийский чемпионат. Последний также теперь будет транслироваться на "Матч ТВ". Однако всю сетку этим не закрыть и прежние рейтинги не получить. Телевизионный обозреватель "РГ" обратилась в пресс-службу канала, где пояснили ситуацию, сложившуюся на прошлой неделе - "Сетка так быстро менялась, что мы не хотели вводить в заблуждение зрителей", а также заверили, что уже "сетка стабилизировалась".

"Матч ТВ" рассказал, что будет показывать в отсутствие прямых трансляций

"В марте все спортивные федерации и топовые лиги приостановили соревнования, что оказало влияние на все без исключения спортивные СМИ не только в России, но и в мире. Поэтому в данном случае некорректно сравнивать аналогичные показатели 2020 и 2019 года. Тем не менее нам есть, что предложить зрителю. У "Матч ТВ" много программ своего производства и эксклюзивного контента, поэтому мы рассчитываем на выправления ситуации. Это обязательно произойдет, когда большой спорт вернется на телеэкраны", - таков официальный комментарий пресс-службы "Матч ТВ".

Что же именно предложат зрителю? Выход - повторные трансляции. И уже запустился их тематический показ по следующим направлениям: "Наш футбол 2020", "Европейская классика", "Финалы года", "Лучший английский футбол", "Волейбольный сезон Лиги чемпионов" и другим. Поскольку Евро-2020 не отменен, а только перенесен, канал начинает показ цикла эксклюзивных программ, посвященных этому турниру: "Наши на Евро", "Чудеса Евро", "Эмоции Евро", "Футбольное столетие" с легендарными героями и уникальными историями.

Футбол не отменен еще в нескольких странах, в частности в Анголе,Буркина-Фасо, Гаити, Бурунди, Никарагуа, Мавритании и Малави

Также на "Матч ТВ" гордятся специальными репортажами, снятыми силами их лучших авторов, которые не потеряли своей актуальности. В их числе: "Будапештские игры", "Баскетбол в Поднебесной", "Русские в Испании", "Джентльмены регбийной удачи", "Лига чемпионов. Live", "Лига Европы. Live", "Лига Наций. Live", "Спартак - ЦСКА. Live", "Ливерпуль - Челси. Live" и прочие. В эфир выходят и студийные программы с гостями и экспертами. Кроме того, у "Матч ТВ" богатый архив программ об истории спорта и "золотых моментов". Это и памятные победы российских спортсменов и отечественных команд, и незабываемые матчи крупнейших турниров по футболу (Лига Наций. "Финал четырех"), волейболу (Лига чемпионов. "Кузбасс" - "Берлин"), баскетболу (мужской чемпионат мира. Россия - Нигерия), водному поло (женский чемпионат Европы. Россия - Нидерланды), регби (мужской чемпионат мира. Россия - Самоа), теннису (Кубок Дэвиса. Россия - Сербия), санному спорту (чемпионат мира в Сочи), самые зрелищные боксерские поединки (Всемирная Суперсерия. Нонито Донэр - Наоя Иноуэ), и бои смешанных единоборств (Bellator 227. Бен Хендерсон - Майлс Джури), ярчайшие автогонки (Формула-1. "Гран-при России") и другие.

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Сергей Прядкин не исключил, что сезон в РПЛ завершится досрочно

Тина Канделаки - генеральный продюсер "Матч ТВ" - прокомментировала "РГ" ситуацию так: "Я считаю, что при практически полном отсутствии спорта на планете мы стараемся делать максимум возможного при верстке сетки. Разумеется, повтор условного "Классико" никогда не сравнится с прямой трансляцией этого события. Но мы ждем нормализации ситуации в мире и рассчитываем, что зритель сильно соскучится по спорту, когда команды и спортсмены вернуться на поля. Пока же мы ставим повторы ярких событий, программы об истории спорта, другой контент собственного производства и даже кинофильмы. Тот же чемпионат Белоруссии по футболу - это максимум прямо сейчас, но когда все вернётся на круги своя, тем же белорусам придется играть еще лучше, заочно конкурируя с грандами".

Между тем

Спортивные соревнования во всем мире по понятным причинам, связанным с коронавирусом, отменяются или переносятся одно за другим. Как быть тем каналам и платформам, деятельность которых связана с прямыми трансляциями? Что делать, чтобы не потерять зрителей, многие из которых в поисках азарта переключаются на остросюжетные сериалы? И вот уже сми, опираясь на беспощадные счетчики, констатируют, что доля спортивных каналов падает, рейтинги стремительно катятся вниз. Каков выход? В этом плане пример телеканала "Матч ТВ" показателен.

Что не пройдет в назначенное время

Летние Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу, английская премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая бундеслига, Лига чемпионов и Лига Европы, этапы Кубка мира по лыжным гонкам, биатлону, чемпионат мира по фигурному катанию, все спортивные соревнования в США и другие.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Спорт Спортивная жизнь Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Безработные москвичи получат дополнительную компенсацию в связи с коронавирусом
Андрей Липов назначен руководителем Роскомнадзора
Подмосковье вводит дополнительные ограничения из-за коронавируса
Умер экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
На Филиппинах при взлете разбился пассажирский самолет Lion Air
Чем удивит зрителей онлайн-марафон "Русских сезонов"
Как жить театрам, если зрители самоизолируются