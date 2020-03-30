Телеканал "Матч ТВ" в эти дни было буквально не узнать - вплоть до того, что "провисла" сетка трансляций, как никогда ранее. Спасением в некотором роде стал белорусский футбол. Прямые трансляции чемпионата этой страны, таких матчей как, например, "Торпедо-БелАЗ" - "Белшина", "Рух" (Брест) - РЦОР-БГУ (Минск), "Смолевичи" - "Ислочь", "Неман" (Гродно) - "Витебск" и других.

Напомним, что в Беларуси и еще в нескольких странах на свой страх и риск спортсмены продолжают играть."Матч ТВ" объявил о приобретении прав на показ первенства и Кубка Беларуси. Решение беспрецедентное, поскольку ранее белорусский футбол по российскому ТВ не транслировался - об этом писала "РГ". Как и о том, что футбол не отменен еще в нескольких странах, в частности, в Анголе, Буркина-Фасо, Гаити, Бурунди, Никарагуа, Мавритании и Малави плюс австралийский чемпионат. Последний также теперь будет транслироваться на "Матч ТВ". Однако всю сетку этим не закрыть и прежние рейтинги не получить. Телевизионный обозреватель "РГ" обратилась в пресс-службу канала, где пояснили ситуацию, сложившуюся на прошлой неделе - "Сетка так быстро менялась, что мы не хотели вводить в заблуждение зрителей", а также заверили, что уже "сетка стабилизировалась".

"В марте все спортивные федерации и топовые лиги приостановили соревнования, что оказало влияние на все без исключения спортивные СМИ не только в России, но и в мире. Поэтому в данном случае некорректно сравнивать аналогичные показатели 2020 и 2019 года. Тем не менее нам есть, что предложить зрителю. У "Матч ТВ" много программ своего производства и эксклюзивного контента, поэтому мы рассчитываем на выправления ситуации. Это обязательно произойдет, когда большой спорт вернется на телеэкраны", - таков официальный комментарий пресс-службы "Матч ТВ".

Что же именно предложат зрителю? Выход - повторные трансляции. И уже запустился их тематический показ по следующим направлениям: "Наш футбол 2020", "Европейская классика", "Финалы года", "Лучший английский футбол", "Волейбольный сезон Лиги чемпионов" и другим. Поскольку Евро-2020 не отменен, а только перенесен, канал начинает показ цикла эксклюзивных программ, посвященных этому турниру: "Наши на Евро", "Чудеса Евро", "Эмоции Евро", "Футбольное столетие" с легендарными героями и уникальными историями.

Футбол не отменен еще в нескольких странах, в частности в Анголе,Буркина-Фасо, Гаити, Бурунди, Никарагуа, Мавритании и Малави

Также на "Матч ТВ" гордятся специальными репортажами, снятыми силами их лучших авторов, которые не потеряли своей актуальности. В их числе: "Будапештские игры", "Баскетбол в Поднебесной", "Русские в Испании", "Джентльмены регбийной удачи", "Лига чемпионов. Live", "Лига Европы. Live", "Лига Наций. Live", "Спартак - ЦСКА. Live", "Ливерпуль - Челси. Live" и прочие. В эфир выходят и студийные программы с гостями и экспертами. Кроме того, у "Матч ТВ" богатый архив программ об истории спорта и "золотых моментов". Это и памятные победы российских спортсменов и отечественных команд, и незабываемые матчи крупнейших турниров по футболу (Лига Наций. "Финал четырех"), волейболу (Лига чемпионов. "Кузбасс" - "Берлин"), баскетболу (мужской чемпионат мира. Россия - Нигерия), водному поло (женский чемпионат Европы. Россия - Нидерланды), регби (мужской чемпионат мира. Россия - Самоа), теннису (Кубок Дэвиса. Россия - Сербия), санному спорту (чемпионат мира в Сочи), самые зрелищные боксерские поединки (Всемирная Суперсерия. Нонито Донэр - Наоя Иноуэ), и бои смешанных единоборств (Bellator 227. Бен Хендерсон - Майлс Джури), ярчайшие автогонки (Формула-1. "Гран-при России") и другие.

Тина Канделаки - генеральный продюсер "Матч ТВ" - прокомментировала "РГ" ситуацию так: "Я считаю, что при практически полном отсутствии спорта на планете мы стараемся делать максимум возможного при верстке сетки. Разумеется, повтор условного "Классико" никогда не сравнится с прямой трансляцией этого события. Но мы ждем нормализации ситуации в мире и рассчитываем, что зритель сильно соскучится по спорту, когда команды и спортсмены вернуться на поля. Пока же мы ставим повторы ярких событий, программы об истории спорта, другой контент собственного производства и даже кинофильмы. Тот же чемпионат Белоруссии по футболу - это максимум прямо сейчас, но когда все вернётся на круги своя, тем же белорусам придется играть еще лучше, заочно конкурируя с грандами".

Между тем

Спортивные соревнования во всем мире по понятным причинам, связанным с коронавирусом, отменяются или переносятся одно за другим. Как быть тем каналам и платформам, деятельность которых связана с прямыми трансляциями? Что делать, чтобы не потерять зрителей, многие из которых в поисках азарта переключаются на остросюжетные сериалы? И вот уже сми, опираясь на беспощадные счетчики, констатируют, что доля спортивных каналов падает, рейтинги стремительно катятся вниз. Каков выход? В этом плане пример телеканала "Матч ТВ" показателен.

Что не пройдет в назначенное время

Летние Олимпийские игры в Токио, чемпионат Европы по футболу, английская премьер-лига, испанская Ла Лига, немецкая бундеслига, Лига чемпионов и Лига Европы, этапы Кубка мира по лыжным гонкам, биатлону, чемпионат мира по фигурному катанию, все спортивные соревнования в США и другие.