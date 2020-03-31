Распоряжение губернатора Астраханской области от 30 марта 2020 года № 189-р "О внесении изменений в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 №159-р"

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 30.03.2020 № 2, распоряжением Правительства Астраханской области от 30.03.2020 № 103-Пр "О введении на территории Астраханской области ограничительных мероприятий (карантина)":

1. Внести в распоряжение Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р "О введении режима повышенной готовности на территории Астраханской области" следующие изменения:

1.1. Наименование распоряжения изложить в новой редакции:

"О введении режима повышенной готовности и реализации ограничительных мероприятий (карантина) на территории Астраханской области".

1.2. Изложить распоряжение в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.

Губернатор Астраханской области И.Ю.Бабушкин





Приложение к распоряжению Губернатора Астраханской области от 30.03.2020 № 189-р

В связи с угрозой распространения на территории Астраханской области новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в соответствии с федеральными законами от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", от 30.03.99 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.12.2013 № 65 "Об утверждении СП 3.1/3.2.3146-13" и предложением главного государственного санитарного врача по Астраханской области от 30.03.2020 № 2:

1. Ввести на территории Астраханской области режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы Астраханской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций с 18.03.2020.

2. Гражданам, проживающим и (или) прибывающим на территорию Астраханской области, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее - коронавирусная инфекция):

2.1. Сообщать о своем возвращении, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию, включая сведения о месте регистрации и месте фактического пребывания, по телефонам горячей линии Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области: 8 (8512) 33-18-18, 8 (8512) 33-07-81, 8 (8512) 33-64-66, и министерства здравоохранения Астраханской области: 8 (8512) 52-30-30, 8 (8512) 52-40-40 и 8-800-222-98-70.

2.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

2.3. Соблюдать постановления (предписания) главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей о нахождении в режиме изоляции на дому (по месту пребывания).

2.4. Выполнять требования по изоляции в домашних условиях (нахождению в изолированном помещении, позволяющем исключить контакты с членами семьи и иными лицами, не подвергнутыми изоляции) сроком на 14 календарных дней со дня прибытия на территорию Астраханской области.

2.5. Лицам, совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пункте 2 настоящего распоряжения, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей об изоляции, обеспечивать самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 2.4 настоящего пункта.

3. Обязать:

3.1. Граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метра (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

3.2. Органы власти, органы местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

3.3. Граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена, а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, деятельность волонтерского движения, указанную в пункте 20 настоящего распоряжения, организаций в части деятельности по исполнению государственных и муниципальных контрактов на строительство (капитальный ремонт, ремонт, содержание) автомобильных дорог общего пользования, а также на строительство объектов капитального строительства.

Ограничения, установленные настоящим пунктом, также не распространяются на граждан в случае наличия у них специальных пропусков, выданных в порядке, установленном Губернатором Астраханской области.

На граждан, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, на срок, указанный в подпункте 2.4 пункта 2 настоящего распоряжения, действие настоящего пункта не распространяется.

4. Рекомендовать гражданам:

- не выезжать, в том числе в целях туризма и отдыха, за пределы Российской Федерации и в субъекты Российской Федерации;

- не посещать:

культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, спортивные и другие массовые мероприятия;

центры социального обслуживания населения, парки культуры и отдыха, места массового скопления граждан, а также предприятия общественного питания;

- воздержаться от посещения религиозных объектов;

- перейти от осуществления расчетов с использованием наличных денежных средств к осуществлению безналичных расчетов (использовать безналичные формы оплаты товаров, работ и услуг посредством онлайн-переводов и бесконтактных платежей).

5. Ограничить въезд на территорию Астраханской области транспортных средств, за исключением транспортных средств граждан, проживающих на территории Астраханской области, транспортных средств, осуществляющих доставку продуктов питания, непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению.

6. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Астраханской области:

6.1. Не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения, а также работников, в отношении которых приняты постановления главного государственного санитарного врача по Астраханской области и его заместителей об изоляции.

6.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому (по месту пребывания).

6.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего коронавирусной инфекцией в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

6.4. Обеспечить измерение температуры тела работникам на рабочих местах с направлением в медицинскую организацию при повышении температуры.

6.5. Организовать ежедневную дезинфекцию служебных помещений, рабочих мест и мест общего пользования.

6.6. Осуществлять перевод работников на дистанционную работу в соответствии с трудовым законодательством.

6.7. Не направлять своих работников в служебные командировки на территории иностранных государств и в субъекты Российской Федерации, не проводить мероприятия с участием иностранных граждан, а также не принимать участие в таких мероприятиях.

6.8. Активизировать внедрение дистанционных способов проведения собраний, совещаний и иных подобных мероприятий с использованием сетей связи общего пользования.

6.9. Организовать доставку граждан к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена.

7. Министерству здравоохранения Астраханской области:

7.1. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пункте 2 настоящего распоряжения.

7.2. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, и пациентам старше 60 лет.

7.3. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбору биологического материала для исследования на коронавирусную инфекцию.

7.4. Совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Астраханской области обеспечить забор биологического материала для проведения лабораторных исследований на наличие коронавирусной инфекции и изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями.

7.5. Ввести ограничительный режим посещений медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях.

7.6. Обеспечить информирование граждан, в том числе посредством размещения и ежедневного обновления соответствующей информации на официальном сайте министерства здравоохранения Астраханской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", о симптомах респираторных заболеваний и (или) нарушениях функций организма (отклонениях от норм физиологических функций организма), при наличии которых гражданам необходимо незамедлительно обращаться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций в амбулаторно-поликлинические учреждения здравоохранения по месту жительства (нахождения).

7.7. Организовать приобретение лекарственных препаратов, медицинских изделий, дезинфекционных и антисептических средств для выполнения медицинскими организациями, подведомственными министерству здравоохранения Астраханской области, работ по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции в целях предупреждения возникновения эпидемий и чрезвычайных ситуаций.

7.8. Определить:

- порядок проведения лабораторных исследований материала от лиц, не имеющих признаков простудных заболеваний и не являющихся контактными с больными COVID-19;

- перечень лабораторий медицинских организаций, имеющих санитарно-эпидемиологическое заключение на работу с III - IV группой патогенности с использованием методов, не предполагающих выделение возбудителя;

- потребность в тест-системах для диагностики COVID-19.

7.9. Ежедневно представлять Губернатору Астраханской области доклад о ситуации с распространением коронавирусной инфекции, количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения коронавирусной инфекцией, на территории Астраханской области.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области предусмотреть своевременную дезинфекцию общественного транспорта, торговых центров, остановочных комплексов, подъездов жилых домов, улиц, приостановить движение автомобильного транспорта общего пользования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок.

9. Перевести штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Астраханской области в круглосуточный режим работы до особого распоряжения.

10. Временно приостановить:

10.1. Проведение в Астраханской области досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках, торгово-развлекательных центрах, в иных местах массового посещения граждан.

Посещение гражданами зданий, строений, сооружений (помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения мероприятий (оказания услуг), указанных в абзаце первом настоящего подпункта, в том числе ночных клубов (дискотек) и иных аналогичных объектов, кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских развлекательных центров, иных развлекательных и досуговых заведений, а также ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и иных общественных местах.

Работу кружков, секций, в том числе реализующих программы дополнительного образования для детей и взрослых, а также проведение иных досуговых мероприятий в центрах социального обслуживания населения, организациях всех форм собственности.

Проведение на территории Астраханской области государственной регистрации брака и рождения ребенка в торжественной обстановке.

Проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации определенных групп взрослого населения Астраханской области в медицинских организациях, участвующих в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Астраханской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденной постановлением Правительства Астраханской области от 30.12.2019 № 597-П.

10.2. С 29.03.2020 до 05.04.2020 включительно:

- работу ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а также доставки заказов (данное ограничение не распространяется на столовые, буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников организаций);

- работу объектов розничной торговли, за исключением аптек и аптечных пунктов, объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), а также объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, указанных в приложении к настоящему распоряжению, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- работу салонов красоты, парикмахерских, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

- оказание стоматологических услуг, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме;

- предоставление государственных и иных услуг в помещениях многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Астраханской области, за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в помещениях указанных центров при условии обеспечения предварительной записи граждан.

10.3. С 29.03.2020 до 01.06.2020 включительно:

- деятельность объектов туристской индустрии (дома и базы отдыха, туристические базы, гостиницы, в том числе плавучие гостиницы (отели), гостевые дома, а также иные средства размещения, оказывающие услуги по временному проживанию) по бронированию мест, приему и размещению граждан, за исключением объектов (гостиниц, отелей), находящихся на территории г. Астрахани, принимающих лиц, прибывших с целью служебной командировки или служебной поездки;

- бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия и гостиницах, расположенных в курортах федерального, регионального и местного значения, а также в иных санаторно-курортных организациях (санаториях), санаторно-оздоровительных детских лагерях круглогодичного действия, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или служебных поездках.

Организациям, указанным в настоящем подпункте, в отношении лиц, уже проживающих в указанных организациях:

- обеспечить условия для их самоизоляции и проведение необходимых санитарно-эпидемиологических мероприятий до окончания срока их проживания без возможности его продления;

- организовать их питание непосредственно в зданиях проживания данных лиц в соответствии с разъяснениями Роспотребнадзора.

11. Организациям, осуществляющим образовательную деятельность, перевести процесс обучения учащихся, студентов, аспирантов на дистанционную форму.

12. Руководителям организаций перевести общежития образовательных организаций высшего образования, профессиональных образовательных организаций, интернатов, иных образовательных организаций, включая организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальный режим работы в соответствии с актами Роспотребнадзора.

13. Руководителям дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования обеспечить реализацию санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в образовательных организациях в соответствии с требованиями Роспотребнадзора.

14. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области (в отношении подведомственных образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования), частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, обеспечить работу дежурных групп, а также соблюдение в дежурных группах санитарного режима.

15. Министерству образования и науки Астраханской области совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Астраханской области организовать мероприятия по продлению каникул до 06.04.2020 в организациях, осуществляющих образовательную деятельность на территории Астраханской области.

16. Организациям всех форм собственности проводить мероприятия по санитарной обработке объектов внешней среды, общественного транспорта, помещений общего пользования многоквартирных домов, выпускаемой промышленной продукции.

17. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области, руководителям организаций обеспечить организацию в зданиях аэропортов, железнодорожных и иных вокзалов зонирования помещений в целях разведения потоков пассажиров и встречающих их лиц и выделения зон для нахождения лиц, прибывших из эпидемически опасных по коронавирусной инфекции стран, а также лиц с подозрением на наличие коронавирусной инфекции.

18. Министерству промышленности, транспорта и природных ресурсов Астраханской области организовать работу по приостановке движения автомобильного транспорта общего пользования по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

19. Управлению делами Губернатора Астраханской области (агентству Астраханской области) организовать работу по доставке государственных гражданских служащих Астраханской области к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена, на основании заявок исполнительных органов государственной власти Астраханской области.

20. Агентству по делам молодежи Астраханской области организовать работу волонтерского движения при выполнении мероприятий противодействия распространению коронавирусной инфекции.

21. Министерству экономического развития Астраханской области разработать предложения по оказанию поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

22. Министерству экономического развития Астраханской области совместно с Территориальным органом Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Астраханской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по Астраханской области организовать ежедневный мониторинг цен товаров первой необходимости, лекарственных средств и медицинских изделий.

23. Администрации Губернатора Астраханской области совместно с министерством здравоохранения Астраханской области организовать своевременное и достоверное информирование граждан о складывающейся обстановке на территории Астраханской области.

24. Установить, что распространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19) является в сложившихся условиях чрезвычайным непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.94 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", который является обстоятельством непреодолимой силы.

25. Распоряжение подлежит официальному опубликованию.





Приложение к распоряжению Губернатора Астраханской области от 17.03.2020 № 159-р

Перечень непродовольственных товаров первой необходимости

1. Детские товары (включая соски различных типов, в том числе для бутылочек).

2. Мыло и средства моющие, средства чистящие и полирующие.

3. Санитарно-гигиенические изделия и туалетные принадлежности.

4. Средства индивидуальной защиты.

5. Медицинские изделия и дезинфицирующие средства.

6. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).

7. Бензин, дизельное топливо, газ, газомоторное топливо.

8. Товары для предупреждения пожаров и пожаротушения.

9. Спички.

10. Свечи.

11. Похоронные принадлежности.







