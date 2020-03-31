Черчесов рассказал, почему Кокорин и Мамаев не заслужили вызова в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов пообщался с болельщиками на YouTube-канале сборной России. В числе прочего он ответил и на вопрос о вызове в состав нападающего "Сочи" Александра Кокорина и полузащитника "Ростова" Павла Мамаева.

По мнению Черчесова, говорить об этом пока рано, поскольку оба игрока, которые в октябре 2018 года приняли участие в драках в центре Москвы и отбывавшие за это срок, после выхода по УДО еще не заслужили это право.

"Я с Кокориным не разговаривал, мой номер с этого времени не менялся, - сказал Черчесов. - Я уже не раз сказал и сейчас могу повторить, у него был большой перерыв в футболе, теперь задача - восстановить свои лучшие качества, убедить всех, что он уже созрел для следующего шага".

Наставник российской команды считает, что та история не красит Кокорина, но она уже в прошлом. И не является поводом для того, чтобы не вызывать в будущем.

"Мы все это время обходились без него, если бы сейчас был сбор, я бы Кокорина не вызвал. Сейчас задача Кокорина - показать свои лучшие качества, чтобы стать снова важным игроком для нас. Мамаева я бы тоже не вызвал. Но его у нас ни разу не было, я его хуже знаю", - рассказал Черчесов.