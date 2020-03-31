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"Ультра" смартфон

31.03.2020,  
22:39
Российская газета - Федеральный выпуск № 69(8123)
Samsung традиционно показывает флагманы в конце зимы и в конце лета - сначала на арену выходит линейка Galaxy S, а потом появляется Galaxy Note. Так случилось и в этом году, только южнокорейцы решили поменять название с S11 на S20. Давайте посмотрим, что представляет собой Galaxy S20 Ultra - самый "навороченный" флагман из Южной Кореи.
Впервые за долгое время в линейке Galaxy S появились новые камеры. Фото: samsung.com

Дизайн

C каждым годом флагманы увеличиваются в размерах. В Galaxy S20 Ultra экран на 6,9 дюйма, это самый "большой" смартфон южнокорейцев. Для сравнения, прошлогодний Note 10+ обладал диагональю на 6,8 дюйма. Но если положить оба аппарата рядом, разница в размере будет не велика. Высота смартфона почти 170 мм.

Фото: сайт производителя
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Дотянуться большим пальцем до шторки уведомления крайне затруднительно, поэтому пользоваться аппаратом придется двумя руками. По ощущениям, смартфон немного тяжеловат, но со временем к весу быстро привыкаешь и перестаешь его замечать.

Что касается блока камер, про дизайн которых идут ожесточенные споры на тему того, красиво это или нет, то сегодня это лучшая камера на мобильном рынке, у нее не будет конкурентов как минимум до выхода Huawei P40 Pro. Физику обмануть достаточно сложно, поэтому инженеры были вынуждены сделать именно такой дизайн.

Аппарат затруднительно носить без чехла - слишком сильно выпирают блоки камер. В любом чехле этот недостаток нивелируется, плюс вы получаете дополнительную защиту при падениях.

Дисплей

Главной фишкой экрана является наличие частоты 120 Гц. Прежде чем говорить о том "зачем нужны 120 Гц на мобильном устройстве" и "все это баловство", следует сравнить работу дисплея в двух режимах - 60 и 120 Гц соответственно. Разница видна невооруженным взглядом. Во втором случае меню листается гораздо плавнее. К сожалению, режим 120 Гц включили только для разрешения экрана FHD+, поэтому придется идти на компромисс, выбирая между более высоким разрешением и плавностью работы.

Камеры

Впервые за долгое время в линейке Galaxy S появились новые камеры, отдельного упоминания достоин модуль на 108 мегапикселей. С точки зрения фотографий, это один из лучших аппаратов сейчас. "Работают" 108 мегапикселей следующим образом: благодаря технологии Nonacell девять соседних пикселей размером 0,8 мкм объединяются для имитации одного большого пикселя размером 2,4 мкм, за счет чего увеличивается детализация снимка и 108 мп "превращаются" в более детализированные 12. При желании можно оставить разрешение и 108 мп, но это, скорее, для дневных фотографий, где нужно больше деталей.

Фото: iStock
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Прошлогодняя линейка флагманов из Южной Кореи позволяла увеличивать изображение в 10 раз. Новинка получила 100-кратный зум. Разумеется, при 100-кратном увеличении четкость изображения пропадает, но условно до значения 50x можно получить хорошие фотографии или рассмотреть объекты, которые находятся от вас слишком далеко. Например, с 8-го этажа можно рассмотреть номера машин, которые стоят на другом конце улицы.

Смартфон способен снимать видео в разрешении 8К. Но длительность видео в таком разрешении ограничена пятью минутами. При таком режиме всего минута занимает целых 500 мегабайт. Также при съемке 8К видео отключена встроенная стабилизация. Но будем честны - мало кто будет снимать видео именно в таком разрешении. 4К только-только закрепило свои позиции, а 4К телевизоры и мониторы стали стоить адекватные деньги. Поэтому большинству пользователей за глаза хватит такого разрешения. 4К видео на смартфоне получается отличным, к стабилизации никаких вопросов нет.

Любители снимать селфи тоже оценят данный девайс - разрешение фронтальной камеры составляет 40 мегапикселей, а значение диафрагмы равно F2,2.

Производительность

Фото: LetsGoDigital
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На российский рынок аппарат поставляется в единственном варианте на 128 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти. Чип Exynos 990 разработан по технологии 7 нм. Если памяти не хватает, можно докупить карту MicroSD объемом вплоть до 1 ТБ. Свидетели секты "Qualcomm лучше Exynos" будут доказывать, что европейские пользователи получают "урезанную" версию смартфона с меньшей производительностью, однако это миф. Запаса мощности чипа хватит как минимум на пару лет. Достаточно лишь взглянуть на результаты синтетических тестов: например, в Geekbench 5 аппарат набирает 2767 балов в мультипроцессорном тесте и 898 на одном ядре, что является на сегодня одним из лучших показателей в мобильной индустрии. Galaxy S20 Ultra прекрасно справляется с играми - в PUBG или Call of Duty можно играть на графических настройках, выставленных на максимум.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. При использовании в обычном режиме смартфон способен прожить с самого утра и до позднего вечера. Это хороший сценарий работы, ведь большинство пользователей заряжает гаджеты именно ночью. Но если вдруг вы будете много фотографировать или снимать видео, возможно, придется "подзарядиться" и днем. Но благодаря быстрой зарядке пополнить запас энергии с 0 до 100% можно всего за час. За полчаса устройство зарядится примерно на 70-75%.