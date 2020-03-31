Samsung традиционно показывает флагманы в конце зимы и в конце лета - сначала на арену выходит линейка Galaxy S, а потом появляется Galaxy Note. Так случилось и в этом году, только южнокорейцы решили поменять название с S11 на S20. Давайте посмотрим, что представляет собой Galaxy S20 Ultra - самый "навороченный" флагман из Южной Кореи.

Впервые за долгое время в линейке Galaxy S появились новые камеры. Фото: samsung.com

Дизайн

C каждым годом флагманы увеличиваются в размерах. В Galaxy S20 Ultra экран на 6,9 дюйма, это самый "большой" смартфон южнокорейцев. Для сравнения, прошлогодний Note 10+ обладал диагональю на 6,8 дюйма. Но если положить оба аппарата рядом, разница в размере будет не велика. Высота смартфона почти 170 мм.

Дотянуться большим пальцем до шторки уведомления крайне затруднительно, поэтому пользоваться аппаратом придется двумя руками. По ощущениям, смартфон немного тяжеловат, но со временем к весу быстро привыкаешь и перестаешь его замечать.

Что касается блока камер, про дизайн которых идут ожесточенные споры на тему того, красиво это или нет, то сегодня это лучшая камера на мобильном рынке, у нее не будет конкурентов как минимум до выхода Huawei P40 Pro. Физику обмануть достаточно сложно, поэтому инженеры были вынуждены сделать именно такой дизайн.

Аппарат затруднительно носить без чехла - слишком сильно выпирают блоки камер. В любом чехле этот недостаток нивелируется, плюс вы получаете дополнительную защиту при падениях.

Дисплей

Главной фишкой экрана является наличие частоты 120 Гц. Прежде чем говорить о том "зачем нужны 120 Гц на мобильном устройстве" и "все это баловство", следует сравнить работу дисплея в двух режимах - 60 и 120 Гц соответственно. Разница видна невооруженным взглядом. Во втором случае меню листается гораздо плавнее. К сожалению, режим 120 Гц включили только для разрешения экрана FHD+, поэтому придется идти на компромисс, выбирая между более высоким разрешением и плавностью работы.

Камеры

Впервые за долгое время в линейке Galaxy S появились новые камеры, отдельного упоминания достоин модуль на 108 мегапикселей. С точки зрения фотографий, это один из лучших аппаратов сейчас. "Работают" 108 мегапикселей следующим образом: благодаря технологии Nonacell девять соседних пикселей размером 0,8 мкм объединяются для имитации одного большого пикселя размером 2,4 мкм, за счет чего увеличивается детализация снимка и 108 мп "превращаются" в более детализированные 12. При желании можно оставить разрешение и 108 мп, но это, скорее, для дневных фотографий, где нужно больше деталей.

Прошлогодняя линейка флагманов из Южной Кореи позволяла увеличивать изображение в 10 раз. Новинка получила 100-кратный зум. Разумеется, при 100-кратном увеличении четкость изображения пропадает, но условно до значения 50x можно получить хорошие фотографии или рассмотреть объекты, которые находятся от вас слишком далеко. Например, с 8-го этажа можно рассмотреть номера машин, которые стоят на другом конце улицы.

Смартфон способен снимать видео в разрешении 8К. Но длительность видео в таком разрешении ограничена пятью минутами. При таком режиме всего минута занимает целых 500 мегабайт. Также при съемке 8К видео отключена встроенная стабилизация. Но будем честны - мало кто будет снимать видео именно в таком разрешении. 4К только-только закрепило свои позиции, а 4К телевизоры и мониторы стали стоить адекватные деньги. Поэтому большинству пользователей за глаза хватит такого разрешения. 4К видео на смартфоне получается отличным, к стабилизации никаких вопросов нет.

Любители снимать селфи тоже оценят данный девайс - разрешение фронтальной камеры составляет 40 мегапикселей, а значение диафрагмы равно F2,2.

Производительность

На российский рынок аппарат поставляется в единственном варианте на 128 ГБ встроенной и 12 ГБ оперативной памяти. Чип Exynos 990 разработан по технологии 7 нм. Если памяти не хватает, можно докупить карту MicroSD объемом вплоть до 1 ТБ. Свидетели секты "Qualcomm лучше Exynos" будут доказывать, что европейские пользователи получают "урезанную" версию смартфона с меньшей производительностью, однако это миф. Запаса мощности чипа хватит как минимум на пару лет. Достаточно лишь взглянуть на результаты синтетических тестов: например, в Geekbench 5 аппарат набирает 2767 балов в мультипроцессорном тесте и 898 на одном ядре, что является на сегодня одним из лучших показателей в мобильной индустрии. Galaxy S20 Ultra прекрасно справляется с играми - в PUBG или Call of Duty можно играть на графических настройках, выставленных на максимум.

Аккумулятор

Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч. При использовании в обычном режиме смартфон способен прожить с самого утра и до позднего вечера. Это хороший сценарий работы, ведь большинство пользователей заряжает гаджеты именно ночью. Но если вдруг вы будете много фотографировать или снимать видео, возможно, придется "подзарядиться" и днем. Но благодаря быстрой зарядке пополнить запас энергии с 0 до 100% можно всего за час. За полчаса устройство зарядится примерно на 70-75%.