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31.03.2020 17:52
Рубрика: Власть

Эксперты объяснили интерес россиян к поправке к Конституции о медпомощи

Текст: Галина Мисливская
Высокая важность поправки к Конституции об обеспечении качества и доступности медицинского обслуживания связана с распространением коронавируса в России, считают эксперты, опрошенные ТАСС.
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Ранее во вторник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования, согласно которым самой важной для 95% россиян осталась поправка об обеспечении качества и доступности медицинского обслуживания.

"Интерес к поправке по доступности медпомощи связан с той ситуацией, в которой сейчас страна находится. То есть в представлении граждан государство, безусловно, должно взять на себя ответственность за медицинскую защиту. Поэтому то, что интерес к медицине такой высокий, я связываю, прежде всего, с этим", - считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его мнению, не случись ситуации с коронавирусом, на первое место могли бы выйти обязательства государства по социальным выплатам. По его мнению, интерес к медицине в России сохранится "достаточно устойчиво в ближайшее время".

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Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян согласен, что высокий интерес к поправке о доступности медобслуживания связан с коронавирусом. Он полагает, что "этот вопрос на повестке будет не только на этой неделе, но и еще, наверное, в ближайшие четыре, если ситуация будет развиваться в ключе, когда мы быстро пройдем пик этой борьбы".

Поправка о доступности медицины, согласно данным ВЦИОМ, держит лидерство не первую неделю. Она оказалась самой важной и по состоянию на 22 марта.

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На втором месте - обязательная ежегодная индексация пенсий, о ее важности заявил 91% опрошенных. Замыкает тройку поправка о создании условий для экологического образования граждан и воспитания экологической культуры, ее считают значимой 88% россиян.

Также в числе важных инициатив россияне назвали признание культуры нашей страны как уникального наследия многонационального народа (87%) и поправку к Конституции о защите животных и формировании ответственного отношения к животным 86%).

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