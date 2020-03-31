Эксперты объяснили интерес россиян к поправке к Конституции о медпомощи

Ранее во вторник Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал данные исследования, согласно которым самой важной для 95% россиян осталась поправка об обеспечении качества и доступности медицинского обслуживания.

"Интерес к поправке по доступности медпомощи связан с той ситуацией, в которой сейчас страна находится. То есть в представлении граждан государство, безусловно, должно взять на себя ответственность за медицинскую защиту. Поэтому то, что интерес к медицине такой высокий, я связываю, прежде всего, с этим", - считает директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. По его мнению, не случись ситуации с коронавирусом, на первое место могли бы выйти обязательства государства по социальным выплатам. По его мнению, интерес к медицине в России сохранится "достаточно устойчиво в ближайшее время".

Руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян согласен, что высокий интерес к поправке о доступности медобслуживания связан с коронавирусом. Он полагает, что "этот вопрос на повестке будет не только на этой неделе, но и еще, наверное, в ближайшие четыре, если ситуация будет развиваться в ключе, когда мы быстро пройдем пик этой борьбы".

Поправка о доступности медицины, согласно данным ВЦИОМ, держит лидерство не первую неделю. Она оказалась самой важной и по состоянию на 22 марта.

На втором месте - обязательная ежегодная индексация пенсий, о ее важности заявил 91% опрошенных. Замыкает тройку поправка о создании условий для экологического образования граждан и воспитания экологической культуры, ее считают значимой 88% россиян.

Также в числе важных инициатив россияне назвали признание культуры нашей страны как уникального наследия многонационального народа (87%) и поправку к Конституции о защите животных и формировании ответственного отношения к животным 86%).