Fiat-Chrysler оставил без денег членов совета директоров

Как сообщает Automotive News Europe, в связи с остановкой производства и значительным снижением реализации автомобилей концерн Fiat Chrysler Automobiles принял решение о сокращении зарплат и приостановке выплаты дивидендов.

Так, заработная плата у рабочих с апреля по июнь 2020 года сократится на 20%, на 30% - у 19 членов исполнительного совета FCA Group, генеральный директор Майк Мэнли урезал свой доход на половину, а вот члены совета директоров FCA Group вовсе останутся без выплат, причём до конца года.

В своём обращении к сотрудникам компании Майк Мэнли сообщил, что это - вынужденная мера, которая поможет избежать увольнений сотрудников, и эта мера касается всех, в том числе и руководства FCA.

В настоящее время FCA планирует возобновить производство на трёх заводах в Италии 6 апреля, однако правительство страны готовит акт о продлении жёсткого карантинного режима до 18 апреля.

На прошлой неделе о сокращении зарплаты на 20% объявили General Motors и Ford, однако, в отличие от FCA, компаниями было сделано заявление о компенсации: недоплаченная сумма будет единовременно перечислена к 15 марта 2021 года.