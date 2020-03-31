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31.03.2020 23:41
Рубрика: Экономика

"Иннопром" перенесен на июль 2021 года

Текст: Лидия Захарова

Принято решение о переносе международной промышленной выставки "Иннопром" на июль 2021 года. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга. Изначально мероприятие должно была пройти с 7 по 10 июля 2020 года.

"Решение связано с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в мире и направлено на предупреждение и предотвращение распространения на территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в сообщении министерства.

Экспортерам устроят выставки онлайн

В ведомстве добавили, что правительство Свердловской области и оператор выставки о принятом решении проинформированы. В ближайшее время официальное уведомление будет направлено в Италию, которая должна была стать страной-партнером выставки в 2020 году".

Экономика ВЭД Правительство Минпромторг Распространение коронавируса COVID-19

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