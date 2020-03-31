Иностранцам разрешили остаться в России и призвали соблюдать карантин

Полицейские начали распространять среди иностранных граждан памятки о том, как необходимо вести себя, чтобы уберечь свое здоровье и не заразить других. Рекомендации экспертов в области здравоохранения о способах профилактики коронавирусной инфекции переведены на 7 языков: таджикский, азербайджанский, армянский, киргизский, узбекский, китайский и английский. Отмечается, что памятка подготовлена "с целью проведения широкой разъяснительной работы среди граждан зарубежных государств, находящихся на территории РФ, в том числе трудовых мигрантов".

Памятка опубликована в мессенджерах и соцсетях МВД России, а в печатном виде она раздается полицейскими в местах работы и проживания приезжих. "Распространение памяток положительно скажется на уровне информированности людей о пандемии, в доступной форме напомнит иностранцам об индивидуальной профилактике, которую особенно необходимо соблюдать в настоящий период", - подчеркнули в МВД России.

В пресс-центре МВД уточнили, что создание подобной памятки - это инициатива ГУ МВД России по Иркутской области, где на территории региона пребывает 36 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. В Иркутске тираж памятки уже передан наружным нарядам полиции, работодателям, а также в учреждения, куда чаще всего обращаются мигранты.

Во вторник в МВД также напомнили, что в связи с введенными из-за коронавируса ограничительными мерами иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории России. Так, срок действия виз для иностранцев продлевается на 90 дней вне зависимости от цели их пребывания в стране. "В случае истечения срока действия имеющихся виз срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из России", - цитирует РИА Новости ответ МВД России на свой запрос.

Ранее в МВД сообщали, что действие виз будет продлено в связи с распространением коронавирусной инфекции, но не указывали сроки такого продления. В частности, в полицейском ведомстве поясняли, что c 19 марта иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ. Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме.

Иностранным гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения виз, также автоматически продлевается срок пребывания на территории РФ, в том числе в случаях, если он уже истек. Эта мера касается граждан постсоветского пространства, которых в нашей стране очень много. Как известно, большинство соседних государств закрыли свои границы, поэтому десятки, а то и сотни тысяч украинцев, молдаван и граждан других стран бывшего СССР просто застряли в России.

В то же время возобновился прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории РФ. Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы России и, что крайне важно "без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений".

Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа также продлевается.