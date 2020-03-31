Иностранцам разрешили остаться в России и призвали соблюдать карантин

Новости

Авиакомпании отменят более половины рейсов в Симферополь 14:52
Мосгорсуд утвердил передачу органам опеки девочки, живущей в медцентре 14:49
Дептранс Москвы проведет экскурсию в ситуационный центр 14:45
В Туве зафиксирован подземный толчок 14:40
В России приостановят регистрацию браков 14:38
В Хакасии на осужденного завели дело за призывы к терроризму 14:37
Кубань первой среди регионов России введет карантин 14:36
В ЕАО у трех человек из одной семьи диагностировали коронавирус 14:35
В Бурятии ввели режим полной самоизоляции 14:34
Врач объяснил, почему коронавирус переключился на молодых 14:29
В работе Amazon возможны серьезные сбои из-за заражений сотрудников 14:25
Из-за закрытия аэропорта в Ливане начался банковский кризис 14:25
Россиян будут уведомлять о нарушении карантина по смс 14:25
Австрия вводит с 1 апреля обязательное ношение защитных масок 14:22
На севере Германии перестали принимать пациентов в дома престарелых 14:21
Умер заразившийся коронавирусом актер Виктор Дашкевич 14:14
"Яндекс.Такси" выделил машины для скорой помощи в Казани 14:13
Определено время первого полета многоразового гиперзвукового планера 14:12
В Псковской области отменили общественные богослужения 14:04
Кабмин Испании отправил армию патрулировать улицы на время карантина 14:02
Мужчина на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса 14:02
Министр просвещения ответил на вопрос, будут ли дети учиться летом 13:44
Ростех отправит аппараты ИВЛ в десять регионов 13:39
В Прикамье должника пригласила на "свидание" девушка-пристав 13:38
На Ставрополье ввели режим самоизоляции граждан 13:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Законы апреля коснутся пенсий, ОСАГО и защитят кредиты от COVID-19
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Режим самоизоляции в Москве: ответы на главные вопросы
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
Задайте вопрос оперштабу по коронавирусу в Москве
31.03.2020 14:26
Рубрика: Власть

Иностранцам разрешили остаться в России и призвали соблюдать карантин

Текст: Иван Петров
Полицейские начали распространять среди иностранных граждан памятки о том, как необходимо вести себя, чтобы уберечь свое здоровье и не заразить других. Рекомендации экспертов в области здравоохранения о способах профилактики коронавирусной инфекции переведены на 7 языков: таджикский, азербайджанский, армянский, киргизский, узбекский, китайский и английский. Отмечается, что памятка подготовлена "с целью проведения широкой разъяснительной работы среди граждан зарубежных государств, находящихся на территории РФ, в том числе трудовых мигрантов".
Фото: Марина Лысцева/ТАСС Фото: Марина Лысцева/ТАСС
Фото: Марина Лысцева/ТАСС

Памятка опубликована в мессенджерах и соцсетях МВД России, а в печатном виде она раздается полицейскими в местах работы и проживания приезжих. "Распространение памяток положительно скажется на уровне информированности людей о пандемии, в доступной форме напомнит иностранцам об индивидуальной профилактике, которую особенно необходимо соблюдать в настоящий период", - подчеркнули в МВД России.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Некоторым категориям иностранцев станет проще получить гражданство РФ

В пресс-центре МВД уточнили, что создание подобной памятки - это инициатива ГУ МВД России по Иркутской области, где на территории региона пребывает 36 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства. В Иркутске тираж памятки уже передан наружным нарядам полиции, работодателям, а также в учреждения, куда чаще всего обращаются мигранты.

Во вторник в МВД также напомнили, что в связи с введенными из-за коронавируса ограничительными мерами иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории России. Так, срок действия виз для иностранцев продлевается на 90 дней вне зависимости от цели их пребывания в стране. "В случае истечения срока действия имеющихся виз срок временного пребывания также будет продлен с последующей выдачей транзитных виз для выезда из России", - цитирует РИА Новости ответ МВД России на свой запрос.

Ранее в МВД сообщали, что действие виз будет продлено в связи с распространением коронавирусной инфекции, но не указывали сроки такого продления. В частности, в полицейском ведомстве поясняли, что c 19 марта иностранные граждане могут продлить срок временного пребывания на территории РФ. Для этого им необходимо обратиться в ближайший к месту своего фактического нахождения территориальный орган МВД России с заявлением в произвольной форме.

Иностранным гражданам, прибывшим в Россию в порядке, не требующем получения виз, также автоматически продлевается срок пребывания на территории РФ, в том числе в случаях, если он уже истек. Эта мера касается граждан постсоветского пространства, которых в нашей стране очень много. Как известно, большинство соседних государств закрыли свои границы, поэтому десятки, а то и сотни тысяч украинцев, молдаван и граждан других стран бывшего СССР просто застряли в России.

МВД намерено депортировать содержащихся в спецучреждениях иностранцев

В то же время возобновился прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных работников и разрешений на работу иностранным гражданам, находящимся на территории РФ. Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов без необходимости выезда за пределы России и, что крайне важно "без привлечения их к административной ответственности за нарушение срока подачи соответствующих заявлений".

Иностранным гражданам, проживающим в России на основании разрешения на временное проживание или вида на жительство, срок пребывания в случае истечения срока действия выданного им документа также продлевается.

Власть Безопасность Правительство МВД Распространение коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Распространение коронавируса COVID-19
Распространение коронавируса COVID-19
Госдума приняла закон об уголовном наказании за нарушение карантина
Под действие налогов на процентный доход не попадут зарплатные счета
Собянин: Москвичи на три месяца освобождаются от взносов на капремонт
Госдума поддержала повышение оплаты больничных до уровня МРОТ
В России 26 регионов ввели режим самоизоляции
Для кого из иностранцев упростят получение гражданства РФ
Спецпроект ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину": все интервью президента