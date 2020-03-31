Указ губернатора Иркутской области от 31 марта 2020 года № 70-уг "О внесении изменений в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг"

В связи с продолжением пребывания жителей Иркутской области из неблагоприятных по эпидемиологической обстановке стран и регионов России, а также в связи с выявлением случаев нарушения ограничительных мер, установленных указом Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций", руководствуясь статьей 59 Устава Иркутской области, постановляю:

1. Внести в указ Губернатора Иркутской области от 18 марта 2020 года № 59-уг "О введении режима функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" следующие изменения:

1) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 18 марта 2020 года режим функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Ввести на территории Иркутской области с 20.00 часов 31 марта 2020 года по 5 апреля 2020 года режим самоизоляции граждан.";

2) в пункте 51:

в абзаце первом слова "3 апреля" заменить словами "5 апреля";

дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

"оказание стоматологических услуг организациями всех форм собственности, за исключением заболеваний и состояний, требующих оказания стоматологической помощи в экстренной или неотложной форме.";

3) в подпункте 2 пункта 7 слова "3 апреля" заменить словами "5 апреля";

4) пункт 71 исключить;

5) в пункте 8:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"8. Гражданам Российской Федерации, проживающим и (или) временно находящимся на территории Иркутской области:";

подпункт 4 изложить в следующей редакции:

"4) прибывшим из стран, где зарегистрированы случаи заболевания коронавирусной инфекцией, обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, исключить посещение общественных мест);";

дополнить подпунктами 7, 8 следующего содержания:

"7) воздержаться от посещения религиозных объектов;

8) совместно проживающим в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в подпункте 4 настоящего пункта, а также с гражданами, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 4 настоящего пункта, либо на срок, указанный в постановлениях санитарных врачей.";

6) в пункте 9:

абзац первый изложить в следующей редакции:

"9. Работодателям, осуществляющим деятельность на территории Иркутской области:";

дополнить подпунктами 8, 9 следующего содержания:

"8) не допускать на рабочее место и (или) территорию организации работников из числа граждан, указанных в подпунктах 4, 5, 8 пункта 8 настоящего указа, а также работников, в отношении которых приняты постановления санитарных врачей об изоляции;

9) перевести граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 5 пункта 8 настоящего указа, с их согласия на дистанционный режим работы или предоставить им ежегодный оплачиваемый отпуск.";

7) дополнить пунктами 245,246 следующего содержания:

"245. На территории Иркутской области обязать:

1) граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

2) граждан не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Иркутской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим указом (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим указом, выгула

домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов;

3) органы государственной власти, государственные органы, органы местного самоуправления муниципальных образований, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию).

Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности.";

246. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области (Савиных Д.Ф.) совместно с Главным управлением МВД России по Иркутской области (Калищук А.Е.), Главным управлением МЧС России по Иркутской области (Федосеенко В.С.), Управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Иркутской области (Сапожников А.В.), организовать осуществление профилактических мероприятий, контроля за исполнением настоящего указа, привлечение виновных лиц к ответственности.".

2. Настоящий указ подлежит официальному опубликованию в общественно-политической газете "Областная", сетевом издании "Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области" (ogirk.ru), а также на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru.).

Временно исполняющий обязанности Губернатора Иркутской области И.И.Кобзев



