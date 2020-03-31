Часть 2

Иногда бывает, что люди, о которых ты писал или брал у них интервью, становятся затем твоими друзьями либо ты просто поддерживаешь с ним связь. У меня таких много по всему миру. Попросил рассказать, как изменилась их личная жизнь в связи с необходимостью соблюдать условия изоляции, какие новые возможности открыл перед каждым из них кризис, что помогает им в это нелегкое время. И вот какие ответы получил.

Коммуна Хурдал (Норвегия)

Татьяна Кванде, Воспитатель детского сада:

- Принятые у нас меры, наверное, мало чем отличаются от тех, что в других странах Европы. Правда, рестораны и кафе работают, закрыты только бары. Продажа алкоголя запрещена, расстояние между столиками не меньше метра. Интересно, что народ скупает телевизоры и компьютеры. Люди разделились на две группы: те, кто относится к ситуации со скептицизмом, и те, кто разделяет тревогу и ведет себя более осторожно. Но в целом норвежцы законопослушны и стараются придерживаться тех правил, которые рекомендованы. Паники я не наблюдаю.

Лично у меня работы только прибавилось. Несмотря на то что детские сады закрыты, в них работают дежурные группы. Это специальная услуга для родителей, чьи профессии не позволяют им в этой ситуации оставаться дома с детьми. А работы прибавилось, потому что помимо основных обязанностей приходится заниматься дезинфекцией. Мы дезинфицируем все: столы, стулья, стены, дверные ручки, игрушки. Каждые три часа протираем все спиртовым раствором. Возможно, я до конца еще не прочувствовала всю трагичность ситуации, но мне кажется, что мы справимся и выйдем из нее без катастрофических последствий. И общество, и правительство делают все необходимое. Я, например, почти каждый день рассылаю родителям письма-подсказки о том, чем занять дома детей. А еще наш дом престарелых попросил меня помочь им с пошивом новой рабочей одежды для персонала. Сейчас ее приходится менять чаще из-за новых норм. Я согласилась. Может, это и небольшой, но все-таки вклад в общее дело.

Шатору (Франция)

Михаил Шемякин, русский художник:

- Моя жизнь никак не изменилась, работал и работаю в прежнем режиме - с утра до ночи. Заканчиваю книгу о своем шестилетнем опыте преподавания. Продолжаю трудиться над первым томом автобиографии. Занимаюсь мюзиклом под названием "Песочные часы", его должен ставить МХАТ им. Горького. Увлечен российско-американским проектом мультфильма под названием "Машенька и Щелкунчик". И это только малая часть того, чем я сейчас занят.

Знаю, что во Франции довольно строгий карантин. Слышал, что даже бесцельные прогулки по улицам и паркам запрещены. Поэтому многие берут напрокат собак у своих друзей и знакомых и только так "легально" выходят наружу. Но мы живем в лесу, это частная территория, здесь нет контролеров. Я согласен с теми, кто считает все происходящее подарком небес. Теперь, наконец, у людей появилась возможность остановиться, прервать эту безумную гонку за деньгами, за призрачным успехом, подумать - куда мы идем и к чему может привести столь бестолковая жизнь. Ведь ясно же было давно: такая жизнь рано или поздно кончится катастрофой. Пилили сук, на котором сидим. Человечество губит алчность его самых энергичных представителей. Обыкновенный, невидимый микроскопический вирус может изменить весь мир. Он, как выяснилось, сильнее самых страшных атомных бомб. Что касается новых возможностей? Я и старые до конца не реализовал. Столько книг еще не прочитано! Рядом со мной верная супруга Сара, она печатает мои воспоминания, занимается домашним хозяйством, а еще на ней вся наша живность - собаки, кошки. И друзья не забывают.

Продолжение следует