Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
31.03.2020 08:01
Рубрика: Легковые авто

Как не заразиться коронавирусом на АЗС

Текст: Майя Бирюкова
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Автовладельцы в ситуации с любым вирусным заболеванием находятся в более выигрышном положении, нежели пассажиры общественного транспорта. Однако и для них есть потенциально уязвимое место: бензоколонка, где запросто можно заразиться.

Правила безопасности все те же, что и везде: маска, перчатки и отсутствие лишних прикосновений к чему-либо. Попробуем составить общий алгоритм действий.

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
ГИБДД: С симптомами заболевания до экзамена на права не допустят

Если вы обычно заправляете машину самостоятельно, то в ситуации с эпидемией лучше доверить этот вопрос заправщику. Пистолет колонки - максимально возможный рассадник вирусов, если учесть, через сколько рук он проходит ежедневно. Нет ни заправщика, ни перчаток? Воспользуйтесь тряпкой или салфеткой, чтобы взять пистолет в руки.

При оплате лучше пользоваться бесконтактной банковской картой, если сумма покупки меньше 1000 рублей, то и пин-код вводить не потребуется, лишних прикосновений к оборудованию избежите.

Зачастую после заправки водители отгоняют машину от колонки и отправляются в туалет на АЗС. После того, как вы хорошо вымыли руки, возьмите салфетку или бумажное полотенце, чтобы закрыть кран и открыть дверь туалета.

Фото: iStock
Где можно мыть машину по закону

Если есть выбор - предпочтите АЗС с системой самообслуживания. Вам не нужно будет общаться с оператором на кассе, оплату можно произвести бесконтактным способом. Возьмите правило заправлять каждый раз полный бак, чтобы посещать станцию пореже.

После того, как вы сели в машину, протрите руки, руль, коробку передач и прочие поверхности, которых вы касаетесь руками, спиртовыми салфетками. Руки еще раз продезинфицируйте антисептиком: в ближайшие недели он должен всегда быть при вас, пишет aif.ru.

Китайскую копию Land Cruiser 200 показали на видео
Стала известна вся правда о краш-тестах Lada
#авто