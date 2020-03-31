Как не заразиться коронавирусом на АЗС

Автовладельцы в ситуации с любым вирусным заболеванием находятся в более выигрышном положении, нежели пассажиры общественного транспорта. Однако и для них есть потенциально уязвимое место: бензоколонка, где запросто можно заразиться.

Правила безопасности все те же, что и везде: маска, перчатки и отсутствие лишних прикосновений к чему-либо. Попробуем составить общий алгоритм действий.

Если вы обычно заправляете машину самостоятельно, то в ситуации с эпидемией лучше доверить этот вопрос заправщику. Пистолет колонки - максимально возможный рассадник вирусов, если учесть, через сколько рук он проходит ежедневно. Нет ни заправщика, ни перчаток? Воспользуйтесь тряпкой или салфеткой, чтобы взять пистолет в руки.

При оплате лучше пользоваться бесконтактной банковской картой, если сумма покупки меньше 1000 рублей, то и пин-код вводить не потребуется, лишних прикосновений к оборудованию избежите.

Зачастую после заправки водители отгоняют машину от колонки и отправляются в туалет на АЗС. После того, как вы хорошо вымыли руки, возьмите салфетку или бумажное полотенце, чтобы закрыть кран и открыть дверь туалета.

Если есть выбор - предпочтите АЗС с системой самообслуживания. Вам не нужно будет общаться с оператором на кассе, оплату можно произвести бесконтактным способом. Возьмите правило заправлять каждый раз полный бак, чтобы посещать станцию пореже.

После того, как вы сели в машину, протрите руки, руль, коробку передач и прочие поверхности, которых вы касаетесь руками, спиртовыми салфетками. Руки еще раз продезинфицируйте антисептиком: в ближайшие недели он должен всегда быть при вас, пишет aif.ru.