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31.03.2020 20:00
Рубрика: В мире

Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса

Текст: Константин Волков
Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER
Фото: EPA-EFE/SEBASTIEN NOGIER

Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса. Об этом было заявлено королевским дворцом Монако 31 марта.

В обнародованном заявлении сказано, что врачи, которые следили за состоянием принца Альберта с начала его заболевания, сегодня разрешили пациенту закончить карантинный период. Принц объявляется выздоровевшим и находящимся в добром здравии".

Фото: Roberto Monaldo/LaPresse via AP
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При этом в заявлении уточняется, что хотя принц и воссоединится со своей семьей, он продолжит соблюдать режим самоизоляции.

"Также Его высочество еще раз напоминает народу Монако о необходимости неукоснительного соблюдения мер по ограничению свободы передвижения и контактов с другими людьми", - говорится в заявлении дворца.

Принц Альберт 19 марта объявил, что заболел коронавирусом, став, таким образом, первым главой государства, обнародовавшим информацию о своем недуге. Находясь на лечении, он продолжал работать. Никаких осложнений в ходе болезни у него отмечено не было.

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