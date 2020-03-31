Князь Монако принц Альберт II излечился от коронавируса. Об этом было заявлено королевским дворцом Монако 31 марта.

В обнародованном заявлении сказано, что врачи, которые следили за состоянием принца Альберта с начала его заболевания, сегодня разрешили пациенту закончить карантинный период. Принц объявляется выздоровевшим и находящимся в добром здравии".

При этом в заявлении уточняется, что хотя принц и воссоединится со своей семьей, он продолжит соблюдать режим самоизоляции.

"Также Его высочество еще раз напоминает народу Монако о необходимости неукоснительного соблюдения мер по ограничению свободы передвижения и контактов с другими людьми", - говорится в заявлении дворца.

Принц Альберт 19 марта объявил, что заболел коронавирусом, став, таким образом, первым главой государства, обнародовавшим информацию о своем недуге. Находясь на лечении, он продолжал работать. Никаких осложнений в ходе болезни у него отмечено не было.