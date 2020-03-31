Количество смертей в США превысило 3 тысячи

В Соединенных Штатах зафиксирован самый смертоносный день в период пандемии коронавируса: еще 540 человек погибли, и их число превысило 3000 человек, хотя еще по состоянию на утро 30 марта вирус унес 2,5 тысячи жизней. Только в Нью-Йорке за шестичасовой промежуток времени новая жертва COVID-19 умирала каждые три минуты.

Reuters тем временем сообщает о том, что коронавирус поразил сотни полицейских США на фоне острой нехватки у них защитного снаряжения. По данным Департамента полиции Нью-Йорка (NYPD), по состоянию на воскресенье у 818 человек из крупнейших в стране полицейских сил был зафиксирован положительный результат на коронавирус, в том числе у 730 офицеров и у 88 гражданских сотрудников. Департамент полиции Нью-Йорка сообщил, что около 5000 из его 55 000 сотрудников находятся в отпуске по болезни.

Крупные городские департаменты полиции по всей стране, такие как Хьюстон и Детройт, вынуждены в массовом порядке отправлять на больничный в первую очередь патрульных офицеров, поскольку в их рядах растет число заражения коронавирусом. В США выявлены 1 012 случаев COVID-19 среди офицеров и гражданского персонала. Один офицер полиции Нью-Йорка и двое гражданских служащих скончались после контакта с лицами, зараженными коронавирусом. Офицер - 23-летний детектив Седрик Диксон из 32-го участка в Гарлеме - умер в субботу.

Пандемия, отмечают наблюдатели, привела к истощению сил полиции, которые уже испытывают нехватку персонала. Многие департаменты открыто приказывают сотрудникам ограничивать их общение с гражданами и поддерживать социальное дистанцирование. Некоторые отделы перебрасывают детективов и административный персонал на горячие участки работы, чтобы помочь реагировать на чрезвычайные ситуации, поскольку все больше патрульных офицеров заболевают и уходят на бюллетень. Это в свою очередь способствует том, что следователи вынуждены откладывать в сторону расследование крупных дел и заниматься рядовой оперативной работой "на земле".

Полиция Нью-Йорка может столкнуться с самой большой проблемой из-за серьезности вспышки пандемии в городе. Сотрудники местной полиции, опрошенные Reuters, сказали, что нехватка снаряжения делает их уязвимыми и что они боятся распространить вирус среди своих семей и общественности. "Мы первыми приходим на помощь по любому поводу, и мы совершенно не защищены", - сказал один из офицеров, работающий на 33-м участке.

Все нью-йоркские офицеры, опрошенные агентством, говорили на условиях анонимности, заявив, что руководство департамента запретило им разговаривать с журналистами.

Сержант Джессика МакРори, официальный представитель NYPD, сказала, что департамент реагирует на "беспрецедентный кризис" и уже выпустил подробное руководство, памятку для офицеров о том, как защитить себя во время пандемии. По ее словам, с начала вспышки заболевания полиция Нью-Йорка раздала 204 000 пар перчаток, 75 000 масок N-95, 340 000 хирургических масок, а также 125 000 спиртовых салфеток и дезинфицирующих средств для рук сотрудникам.

Полиция Нью-Йорка не ответила на вопросы агентства о том, достаточно ли такого количества снаряжения, большей частью одноразового, для защиты своих 36 000 офицеров и 19 000 гражданских служащих. Департамент также не комментирует слова сотрудников, которые утверждали, что у них было мало или совсем нет защитного снаряжения, или были ли у него трудности с приобретением достаточного количества медицинских средств.

Как известно, в США, как и во многих странах мира, ощущается острая нехватка масок и других защитных или санитарно-гигиенических принадлежностей, поскольку пандемия привела к росту спроса на них. Это вызвало обеспокоенность в отношении обеспечения безопасности со стороны широкого круга работников, ежедневно общающихся с общественностью, от лиц, оказывающих первичную медицинскую помощь, до врачей в стационарах, полицейских и водителей.

13 марта нью-йоркский профсоюз полиции подал жалобу государственным органам здравоохранения и безопасности по поводу неспособности департамента предоставить защитное снаряжение и адекватные средства для дезинфекции. Союз подчеркнул угрозу для семей офицеров. "Для наших лидеров важно помнить, что мы не единственные, кто находится в опасности, - заявил Патрик Линч, президент городского полицейского союза. - Наши жены, дочери и сыновья не выбрали эту работу, но они вынуждены разделять нашу жертву".

Между тем

768 228 человек по состоянию на 9.00 вторника по московскому времени заболело коронавирусом в мире, из них - 164 603 в США. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который ведет статистический учет заразившихся коронавирусом в режиме онлайн на своем сайте.