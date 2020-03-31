В целях обеспечения реализации запретительных и ограничительных мер, предусмотренных постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края", выявления и пресечения случаев нарушения ограничительных мероприятий:

1. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края (Штриков С.А.), департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края (Куринный Р.С.), министерству курортов и туризма Краснодарского края (Балаева С.С.), министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края (Переверзев А.Л.) в рамках своей компетенции совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, Главным управлением внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю (Андреев В.Л.) (по согласованию), Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (Потемкина М.А.) (по согласованию) организовать выполнение и контроль за фактическим исполнением мер, предусмотренных постановлениями главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" и от 31 марта 2020 г. № 185 "О введении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Краснодарского края" (далее - постановления № 129 и № 185).

2. Департаменту потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, министерству курортов и туризма Краснодарского края совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края и Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (по согласованию) создать мониторинговые рабочие группы по контролю за соблюдением ограничений и запретов, предусмотренных постановлениями № 129 и № 185 (далее - рабочие группы).

Рабочим группам с 1 апреля 2020 г. осуществлять мониторинг за приостановкой деятельности организаций, граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность, предусмотренной постановлением № 129, а также соблюдением ограничительных мероприятий (карантина), предусмотренных постановлением № 185.

3. Министерству транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края совместно с Межрегиональным управлением государственного автодорожного надзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Переверза П.В.) (по согласованию) и Главным управлением МВД России по Краснодарскому краю (по согласованию):

1) организовать мониторинговые группы по исполнению пунктов 814 - 816 постановления № 129, постановления № 185 в части ограничительных мероприятий в области транспорта;

2) о результатах работы (выявленных нарушениях) ежедневно информировать оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края.

4. Департаменту по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края (Конофьев Д. С.) и рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края во взаимодействии с министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, совместно с Главным управлением внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию), Главным управлением Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Краснодарскому краю (Медоев Г.В.) (по согласованию) создать до 1 апреля 2020 г. мобильные отряды самоконтроля (далее - МОС), в том числе с участием общественности, казачества.

5. МОС с 1 апреля 2020 г.:

1) осуществлять патрулирование объектов массового отдыха людей, улиц и иных объектов, попавших под ограничение посещения людьми, с целью недопущения их пребывания на этих объектах;

2) в случае выявления нарушений режима запрета нахождения людей в местах массового отдыха и на иных объектах, попавших под ограничения, установленные постановлениями № 129 и № 185, в пределах своей компетенции пресекать административные правонарушения, а также обеспечить привлечение нарушителей к административной ответственности в соответствии с законодательством.

6. Министерству гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края организовать во взаимодействии с государственными органами и органами местного самоуправления муниципальных образований Краснодарского края, указанными в пункте 4 настоящего распоряжения, обеспечение членов МОС средствами индивидуальной защиты.

7. Руководителям министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края, департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края, министерства курортов и туризма Краснодарского края, министерства транспорта и дорожного хозяйства Краснодарского края, департамента по делам казачества, военным вопросам и работе с допризывной молодежью Краснодарского края, Главного управления внутренних дел Российской Федерации по Краснодарскому краю (по согласованию), Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю (по согласованию) и рекомендовать главам муниципальных образований Краснодарского края, в рамках своей компетенции взять под личный контроль выполнение мер, предусмотренных постановлениями № 129 и № 185.

8. Органам исполнительной власти Краснодарского края, указанным в настоящем распоряжении, и органам местного самоуправления в Краснодарском крае обеспечить ежедневное представление докладов о проделанной работе в оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Краснодарского края.

9. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы администрации (губернатора) Краснодарского края Алексеенко А.А.

10. Распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации (губернатор) Краснодарского края В.И. Кондратьев







