В ближайшие годы появятся агрегаторы, которые станут посредниками между людьми и корпорациями в сборе данных, прогнозируют эксперты Euromonitor International. С их помощью люди будут получать плату за информацию о себе. Например, компания Digi.me из Великобритании уже объединилась с американской UBDI, чтобы помочь людям монетизировать свои данные. Когда бизнес заказывает информацию у посредника, пользователи получают деньги или специальные баллы. 80% агрегатор отправляет на выплаты людям, 20% забирает себе.

Рынок данных - уже давно самостоятельная отрасль. Сведения о нас с вами собирают, обрабатывают и продают самые разные компании и госорганы. Наибольший интерес вызывают большие пользовательские и социальные данные, включающие в себя персональные (информация, которая может быть использована для идентификации физического лица). Собирая сведения об одном человеке, компании неизбежно получат их и о его окружении: родных, друзьях, других людях, которые могли не давать своего согласия на сбор.

По словам Ильи Тихонова, руководителя направлений "Комплаенс" и "Аудит" группы компаний Softline, все больше предпосылок, что персональная информация в обезличенном виде будет передаваться более свободно. И прогнозы, что физические лица смогут зарабатывать на своих данных через агрегаторы, вполне реальны. "Сейчас готовятся поправки в закон о персональных данных, они уточнят понятие "обезличивание", предусматриваются новые основания для обработки данных. Не исключено, что физические лица или операторы данных получат возможность коммерческого распространения сведений. Пока непонятно, как именно это будет реализовано. Изменения в законодательстве связаны прежде всего с необходимостью нормативного регулирования технологии Big Data", - говорит эксперт.

Мастодонты рынка данных в мире - Microsoft, Alphabet, Facebook, Amazon, Apple, в Китае - Alibaba, в России - Яндекс, Mail.ru Group. "Наша страна активно движется в сторону цифровой экономики, а ее основа - данные. Поэтому вопросы, связанные с оборотом информации, защитой интересов граждан, этикой работы с данными, сейчас стоят особенно остро", - говорит Анна Серебряникова, президент Ассоциации больших данных. По ее словам, российские лидеры в этой области нацелены в первую очередь на улучшение качества жизни: развитие туристических маршрутов, оптимизацию общественного транспорта, эффективный поиск пропавших людей (движение "Лиза Алерт"), другие социально значимые проекты.

66 процентов ретейлеров считают анализ персонализированной информации важнейшим ресурсом для развития бизнеса

При этом 66% ретейлеров считают анализ персонализированной информации важнейшим ресурсом для развития бизнеса, а 54% уверены, что эти технологии сделают бренд более ориентированным на потребителя. Причем компании не намерены ограничиваться информацией о привычках пользователей, а хотят получить доступ к их биометрическим данным.

Интерес бизнеса очевиден. По данным Liveclicker, ретейлеры, инвестирующие в продвинутую персонализацию, получают на 17% больше дохода. В обмен на информацию пользователь получает различные блага. Например, бесплатные сервисы и цифровые продукты. Мы и сейчас их получаем, но почти не задумываемся об этом.

Если Google введет плату за поиск в интернете или пользование видеосервисом YouTube, пусть небольшую, менее доллара, то это принесет компании миллиарды. "Электронная почта, карты и навигаторы, социальные сети, мессенджеры и многое другое - это разработки, стоящие огромных денег, за которые мы ничего не платим. Если ввести на них подписку хотя бы по 50 рублей в месяц, то только за пользование соцсетями и мессенджерами набежит сумма в 500 рублей ежемесячно", - говорит Александр Малахов, начальник управления методологического сопровождения работы с данными Аналитического центра при правительстве РФ.