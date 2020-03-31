Мужчина на три дня самоизолировался в машине из-за коронавируса

Польское издание wiadomosci.onet.pl сообщило о необычной истории самоизоляции мужчины из города Острув-Велькопольски.

Неназванный польский водитель вернулся из-за границы и практически сразу после приезда в Польшу почувствовал, что заболел. Опасаясь заразить семью, поляк отправился прямиком в поликлинику, где врачи диагностировали у него бронхит, взяли мазок для теста на коронавирус, выписали рецепт и отправили домой.

Тем не менее поляк отправился не к себе в квартиру, а в санитарно-эпидемиологическую станцию на острове Великопольский, чтобы сообщить, что он будет дожидаться результата теста в своем автомобиле, чтобы не подвергать опасности членов семьи. Самоизолировавшись таким образом от своих близких, он начал автомобильный трехдневный карантин.

"Поскольку у него были признаки заболевания, недостаточные при подозрении на коронавирусную инфекцию, его нельзя было госпитализировать в инфекционное отделение больницы" - заявил представитель местной больницы Андрей Билинский.

Он также рассказал, что в течение всех трех дней за состоянием заболевшего наблюдали врачи санитарно-эпидемиологической станции.

"Мои сотрудницы подошли к делу с огромным сочувствием и пониманием, три дня контролировали мужчину, не ухудшается ли его самочувствие.

О необычной ситуации были уведомлены также местные власти, и находящемуся на автомобильном карантине поляку помогли оформить рецепт в аптеке, - сообщил Андрей Билинский.

В результате после трех дней самолечения в салоне автомобиля поляк узнал об отрицательном анализе на коронавирусную инфекцию, после чего направился долечиваться в свою квартиру.