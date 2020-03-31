Постановление губернатора Пензенской области от 31 марта 2020 года № 46 "О внесении изменений в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Внести в постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области" (с последующими изменениями) (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В пункте 3 постановления:

1.1.1. подпункт 3.8.2 изложить в следующей редакции:

"3.8.2. торговых центров по продаже непродовольственной группы товаров, за исключением детских магазинов, специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе мобильных телефонов, планшетов), товаров первой необходимости в соответствии с приложением № 1 к настоящему постановлению, и аптек;";

1.1.2. в подпункте 3.10 слова "работникам здравоохранения." заменить словами "работникам здравоохранения;";

1.1.3. дополнить подпунктом 3.11 следующего содержания:

"3.11. приостановить с 31 марта 2020 года деятельность салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие гражданина.";

1.1.4. дополнить подпунктом 3.12 следующего содержания:

"3.12. Обязать:

3.12.1. граждан соблюдать дистанцию до других граждан не менее 1,5 метров (социальное дистанцирование), в том числе в общественных местах и общественном транспорте, за исключением случаев оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси;

3.12.2. органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить соблюдение гражданами (в том числе работниками) социального дистанцирования, в том числе путем нанесения специальной разметки и установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) на соответствующей территории (включая прилегающую территорию);

3.12.3. граждан с 31.03.2020 соблюдать самоизоляцию и не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту (от места) осуществления деятельности (в том числе работы), которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением, осуществления деятельности, связанной с передвижением по территории Пензенской области, в случае если такое передвижение непосредственно связано с осуществлением деятельности, которая не приостановлена в соответствии с настоящим постановлением (в том числе оказанием транспортных услуг и услуг доставки), а также следования к ближайшему месту приобретения товаров, работ, услуг, реализация которых не ограничена в соответствии с настоящим постановлением, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), выноса отходов до ближайшего места накопления отходов.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на работников, обеспечивающих функционирование государственных органов и органов местного самоуправления Пензенской области, а также на случаи оказания медицинской помощи, деятельность правоохранительных органов, органов по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и подведомственных им организаций, органов по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, иных органов в части действий, непосредственно направленных на защиту жизни, здоровья и иных прав и свобод граждан, в том числе противодействие преступности, охраны общественного порядка, собственности и обеспечения общественной безопасности, а также на сотрудников организаций жилищно-коммунального хозяйства и осуществляющих управление многоквартирными домами.

Ограничения, установленные настоящим подпунктом, не распространяются на граждан в случае наличия у них документов (удостоверений), подтверждающих деятельность, указанную в абзаце втором подпункта 3.12.3 пункта 3 настоящего постановления.".

1.2. В подпункте 11.4 пункта 11 постановления слова ", а также для граждан, обязанных соблюдать режим самоизоляции в соответствии с подпунктом 3.10 пункта 3 настоящего постановления" исключить.

1.3. Пункт 17 постановления изложить в следующей редакции:

"17. Установить, что:

17.1. Распространение новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) является в сложившихся условиях чрезвычайным и непредотвратимым обстоятельством, повлекшим введение режима повышенной готовности в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), который является обстоятельством непреодолимой силы.

17.2. Несовершение (несвоевременное совершение) в период действия режима повышенной готовности действий, необходимых для предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций), в том числе в виде представления, подписания, получения документов, не может являться основанием для отказа в предоставлении государственных и иных услуг (осуществлении государственных функций). Заявители не утрачивают прав, за реализацией которых они обратились. Срок совершения таких действий, а также срок предоставления государственных и иных услуг (осуществления государственных функций) подлежит продлению на 30 календарных дней со дня прекращения режима повышенной готовности, но не менее чем до 30 июня 2020 года, а также с учетом режима организации работы соответствующего органа исполнительной власти Пензенской области или государственного учреждения, расположенного на территории Пензенской области.

17.3. Управлению транспорта Пензенской области во взаимодействии с органами местного самоуправления Пензенской области рассмотреть вопрос продления сроков действия оплаченных проездных билетов, в том числе льготных, после прекращения режима повышенной готовности.".

1.4. Дополнить приложение № 1 "Перечень непродовольственных товаров первой необходимости" к постановлению пунктом 26 следующего содержания:

"26. Сим-карты и средства беспроводной связи.".

2. Пункты 17, 18 постановления считать пунктами 18,19 соответственно.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







