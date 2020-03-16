Постановление губернатора Пензенской области от 16 марта 2020 года № 27 "О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области"

В связи с угрозой распространения в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" (с последующими изменениями), Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (с последующими изменениями), постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупреждения ликвидации чрезвычайных ситуаций" (с последующими изменениями), учитывая рекомендации Федеральной службы по надзору в сфере прав потребителей и благополучия человека от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 по профилактике новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), руководствуясь Законом Пензенской области от 10.04.2006 № 1005-ЗПО "О Губернаторе Пензенской области" (с последующими изменениями), постановляю:

1. Ввести с 16.03.2020 режим повышенной готовности для органов управления и сил Пензенской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Пензенской области.

2. Установить региональный уровень реагирования.

3. Запретить с 16.03.2020 по 15.04.2020 проведение на территории Пензенской области спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

4. Обязать граждан, посещавших Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику Германия, Королевство Испания, а также другие государства, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV):

4.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, контактную информацию на горячую линию Пензенской области по номеру телефона 8 (8412) 42-09-47.

4.2. При появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обратиться за медицинской помощью на дому без посещения медицинских организаций.

5. Обязать граждан, прибывших из Китайской Народной Республики, Республики Корея, Итальянской Республики, Исламской Республики Иран, Французской Республики, Федеративной Республики Германия, Королевства Испания, а также других государств, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу и общественные места).

6. Гражданам, посещавшим Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику Германия, Королевство Испания, а также иные территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), получившим постановление главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому:

6.1. Неукоснительно соблюдать требования, указанные в полученном постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

6.2. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.

7. Обязать граждан, посещавших в 2020 году Китайскую Народную Республику, Республику Корея, Итальянскую Республику, Исламскую Республику Иран, Французскую Республику, Федеративную Республику Германия, Королевство Испания, а также иные территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), не получивших постановление главного государственного санитарного врача, его заместителя о нахождении в режиме изоляции на дому:

7.1. Сообщать о своем возвращении в Российскую Федерацию, месте, датах пребывания на указанных территориях, а также о своем месте проживания или пребывания в Московской области, свою контактную информацию на горячую линию по телефону 8-800-550-50-30.

7.2. Обеспечить самоизоляцию на дому на срок 14 дней со дня возвращения в Российскую Федерацию (не посещать работу, учебу, минимизировать посещение общественных мест).

7.3. При появлении первых признаков респираторной инфекции оставаться дома (по месту пребывания) и незамедлительно обратиться за медицинской помощью в медицинскую организацию с предоставлением информации о своем пребывании на территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), для оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций.

8. Обязать граждан, совместно проживающих в период обеспечения изоляции с гражданами, указанными в пунктах 6 и 7 настоящего постановления, обеспечить самоизоляцию на дому на срок, указанный в подпункте 2 пункта 7 настоящего постановления, либо на срок, указанный в постановлении главного государственного санитарного врача, его заместителя.

9. Рекомендовать работодателям, осуществляющим деятельность на территории Пензенской области:

9.1. Отстранять от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой.

9.2. Оказывать работникам содействие в обеспечении соблюдения режима самоизоляции на дому.

9.3. При поступлении запроса Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области незамедлительно представлять информацию о всех контактах заболевшего новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) в связи с исполнением им трудовых функций, обеспечить проведение дезинфекции помещений, где находился заболевший.

10. Министерству культуры и туризма Пензенской области, Министерству образования Пензенской области, Министерству физической культуры и спорта Пензенской области разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися государственных образовательных организаций Пензенской области по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.

10.1. Министерству образования Пензенской области рассмотреть вопрос о переносе каникул, а также об организации дистанционного обучения.

11. Министерству здравоохранения Пензенской области:

11.1. Организовать выполнение необходимых дополнительных мероприятий по приведению в полную готовность медицинских организаций государственной системы здравоохранения Пензенской области (далее - медицинские организации), в том числе обеспечение их необходимыми медицинскими и лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения.

11.2. Принять меры по активизации разъяснительной работы с населением о профилактике внебольничных пневмоний, а также необходимости своевременного обращения за медицинской помощью при появлении первых симптомов респираторных заболеваний.

11.3. Осуществлять мониторинг распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Пензенской области.

11.4. Обеспечить возможность оформления листков нетрудоспособности без посещения медицинских организаций для лиц, указанных в пунктах 4 и 5 настоящего постановления.

11.5. Организовать работу медицинских организаций с приоритетом оказания медицинской помощи на дому лихорадящим больным с респираторными симптомами, посещавшим территории, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), и пациентам старше 60 лет, для чего обеспечить усиление выездной амбулаторной службы.

11.6. Обеспечить готовность медицинских организаций, осуществляющих медицинскую помощь стационарно и амбулаторно, оказывающих скорую медицинскую помощь, к приему и оперативному оказанию медицинской помощи больным с респираторными симптомами, отбор биологического материала для исследования на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

12. Рекомендовать органам местного самоуправления Пензенской области:

12.1. Разрешить посещение занятий несовершеннолетними учащимися муниципальных образовательных организаций, учреждений физической культуры и спорта по усмотрению родителей, опекунов, попечителей на период действия режима повышенной готовности.

12.2. Рассмотреть вопрос о переносе каникул, а также об организации дистанционного обучения.

13. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области:

13.1. При необходимости рассматривать вопросы о введении ограничительных мероприятий.

13.2. При получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV) организовать комплекс противоэпидемических мероприятий.

13.3. В кратчайшие сроки информировать Министерство здравоохранения Пензенской области при получении положительных и сомнительных результатов лабораторных исследований на новую коронавирусную инфекцию (2019-nCoV).

14. Рекомендовать Главному управлению Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Пензенской области в случае возникновения чрезвычайной ситуации привлекать к проведению мероприятий по ее ликвидации необходимые силы и средства Пензенской области системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и нештатные аварийноспасательные формирования.

15. Оперативному штабу при Губернаторе Пензенской области по предупреждению заноса и распространения коронавирусной инфекции на территории Пензенской области (далее - оперативный штаб) под моим руководством обеспечить координацию действий органов государственной власти Пензенской области, органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Пензенской области и организаций.

16. Заместителю председателя оперативного штаба - Вице-губернатору - руководителю аппарата Губернатора и Правительства Пензенской области Рябихиной Л.Ю. ежедневно представлять Губернатору Пензенской области доклад о ситуации с распространением в Пензенской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), количестве заболевших, в том числе вновь выявленных случаях заражения инфекцией.

17. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

18. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Губернатор Пензенской области И.А.Белозерцев







